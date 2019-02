Insaurralde se metió entre los once titulares

Uno de los dos. El ingreso de Insaurralde dejará afuera de los once a Víctor Figueroa ante el Ciclón.

Con Insaurralde de titular. Con Leal otra vez de 9. Con Fontanini llegando con lo justo. Los tres datos salientes de la formación leprosa para visitar mañana a San Lorenzo, desde las 17.10 y con arbitraje de Fernando Espinoza.

La presencia desde el minuto inicial del chaqueño Insaurralde se veía venir desde que ingresó para el segundo tiempo del clásico por Figueroa. Tal vez desde aquella media hora en la que debutó frente a Unión. Saltando del banco y con 45' menos que el resto respondió, ahora será cuestión de verlo en acción desde el minuto cero.

Leal tendrá otra chance, tal vez la última si no convierte. Era el otro candidato a salir pero se mantuvo. Es que Francisco Fydriszewski "entrenó bien, 100 por ciento recuperado de la lesión, pero preferimos que gane desde lo físico una semana más para tenerlo en condiciones de jugar ante San Martín de San Juan", explicó Bidoglio. Y el DT también convenció al paraguayo Alfio Oviedo que le vendrá bien jugar el partido de reserva, lo que se había negado con el entrenador anterior.

Fontanini va a jugar, más allá de que ayer "entrenó un tiempo diferenciado por una molestia en un isquiotibial", dijo el técnico. Aunque enseguida confió: "Estamos convencidos que llegará". Igual, aclaró que si no está ingresará Paredes, dejando en claro que el pibe Callegari sigue entre los once más allá de que en el clásico no anduvo bien y tuvo una jugada muy desafortunada en la que se salvó de la tarjeta por un patadón a Riaño.

En tanto, Bidoglio aceptó que ensayaron una variante táctica que deberá esperar para salir a escena, la de ubicar a Ribair Rodríguez de 5 más cerca de los centrales, con Rivero y Cacciabue algo más adelante y Maxi como falso 9. "Es una posibilidad, por ahora no". Una chance que justamente tiene mayor asidero para jugar de visitante, por lo que podría salir a escena en las salidas que quedan frente a River, Gimnasia y Banfield, o en algún segundo tiempo para defender un resultado.

De esta manera, los once frente al azulgrana será con Alan Aguerre; Facundo Nadalín, Stéfano Callegari, Fabricio Fontanini y Mariano Bíttolo; Jerónimo Cacciabue y Braian Rivero; Insaurralde, Mauro Formica y Maximiliano Rodríguez; Luis Leal.

Por otra parte, Bidoglio confirmó que "Aníbal Moreno estará entre los 19 que viajarán a Buenos Aires", y aclaró que "hablamos con él y no quiso tomarse unos días tras jugar el Sudamericano con la selección Sub 20. Se mostró con muchas ganas, muy bien física y anímicamente, y por eso estará en el plantel".

También señaló que "no importó que tuviera el buen rendimiento que mostró en la selección, lo traíamos igual a entrenar con el plantel de primera división porque lo teníamos como variante desde un primer momento. Ahora deberá pelearla igual que todos, aunque seguro las citaciones de la selección nos los irá sacando de los entrenamientos", y eso se debe a que en mayo se jugará el Mundial Sub 20 en Polonia y es número puesto.