La botella viral de Pickford: el arquero inglés, el machete de los penales y la sorpresa

Luego de la histórica remontada, los futbolistas albicelestes encontraron las anotaciones del guardameta de Inglaterra para la tanda de penales que nunca llegó

Jordan Pickford fue la figura de Inglaterra, pero no pudo frenar la remontada de Argentina.

Argentina remontó un partido que quedará en la historia grande de la Copa del Mundo y venció 2-1 a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026 . Los británicos buscaron aguantar la ventaja y, luego del empate, llevar el partido al suplementario o los penales , pero el equipo de Lionel Scaloni sacó chapa y lo ganó en los 90 minutos .

El conjunto dirigido por Thomas Tuchel no pudo frenar la reacción albiceleste, que durante más de media hora arremetió contra el arco de Jordan Pickford, quien fue la figura de los Tres Leones este miércoles en Atlanta.

A pesar de la derrota, el arquero de Everton fue protagonista de la tarde y tuvo varias atajadas claves antes de la igualdad, mientras Inglaterra sostenía la ventaja que había logrado gracias al tanto de Anthony Gordon. No obstante, Enzo Fernández lo empató y Lautaro Martínez sentenció una remontada memorable .

El 1 inglés estaba preparado para los penales que nunca llegaron , en caso de que el partido se mantuviera igualado durante 120 minutos. Tras el encuentro, los jugadores de la selección argentina descubrieron la botella de Pickford que tenía las anotaciones de cómo patearían los jugadores albicelestes en una eventual tanda desde los doce pasos .

Las curiosas anotaciones del arquero de Inglaterra

Daddy D'Andrea, el masajista de la selección argentina, descubrió la botella que dejó el arquero inglés a un lado del arco del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y fue directamente hacia algunos de los jugadores que figuraban en la lista.

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Lionel Messi, Nicolás González, Enzo Fernández y Marcos Senesi leyeron las anotaciones del cuerpo técnico de Tuchel para Pickford y tomaron nota del estudio de los ingleses, casi como una advertencia para la final que disputarán ante España el próximo domingo 19 de julio a las 16.

Mientras que al lado de cada jugador había indicaciones del estilo "tirate a la derecha", "tirate a la izquierda" y a lo sumo alguna sugerencia de pretender ir hacia un lado y luego terminar en el otro, en el caso de Thiago Almada tenía una curiosa inscripción: "Sentí en el día".

Los jugadores de la Selección Argentina revisando la botella de Pickford para los posibles penales. pic.twitter.com/P1AHNr5tCD — TyC Sports (@TyCSports) July 15, 2026

Finalmente, Argentina logró evitar el suplementario, selló una remontada histórica y cortó con una racha de 36 años sin poder eliminar a una selección campeona del mundo en los 90 y 120 minutos de juego, sin pasar por una tanda de penales.