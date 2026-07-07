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Infantino, Trump, Blatter y la Fifa: el juego político en pleno Mundial de Estados Unidos

La medida que retiró la sanción de Folarin Balogun fue criticada en todas partes, con un llamado durante la Copa del Mundo que generó aún más controversias

7 de julio 2026 · 11:42hs
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Trump e Infantino reconocieron que existió un llamado previo a la polémica decisión de la Fifa.

Trump e Infantino reconocieron que existió un llamado previo a la polémica decisión de la Fifa.

Más allá de la goleada que sufrió Estados Unidos ante Bélgica, que la eliminó de la Copa del Mundo tras ganarle 4-1 este lunes en Seattle, la polémica decisión de la Fifa de retirarle la sanción a Folarin Balogun y el llamado de Donald Trump a Gianni Infantino generaron una controversia mundial que se extenderá hasta finalizar el torneo.

El delantero de 25 años, que llevaba tres goles en este Mundial 2026, había sido expulsado en 16avos de final ante Bosnia y Herzegovina, pero el reclamo del presidente de Estados Unidos despertó una sorprendente decisión de la entidad madre del fútbol, que lo habilitó para el duelo de octavos de final.

La medida fue severamente criticada por varios personajes de renombre internacional, así como también por la Uefa y la Real Asociación Belga de Fútbol, que calificaron como una decisión “sin precedentes, incomprensible e injustificable”.

Por su parte, Mauricio Pochettino, DT de Estados Unidos, celebró la decisión de la Fifa en la previa del encuentro y sostuvo: “Fuimos castigados suficiente contra Bosnia, jugando con diez por una decisión totalmente injusta. El 99,9% está de acuerdo con que fue una roja injusta”.

Folarin Balogun fue expulsado ante Bosnia, pero la Fifa rompió todos los manuales a pedir de Trump.

Folarin Balogun fue expulsado ante Bosnia, pero la Fifa rompió todos los manuales a pedir de Trump.

El llamado de Trump a Infantino

El propio Trump reveló que llamó a Infantino para manifestarle que no le pareció “infracción” la jugada de la expulsión de Balogun y resaltó que la Fifa “tomó la decisión correcta” al levantar la sanción. Luego, el presidente de la entidad reconoció la llamada pero aseguró que la revisión ya estaba en manos del Comité Disciplinario.

Los órganos judiciales de la Fifa son independientes. Operan de manera autónoma, aplican el Código Disciplinario de la Fifa y deciden los casos en base a las regulaciones aplicables y los hechos específicos ante ellos. Su independencia es esencial para la credibilidad e integridad del fútbol, y esto debe respetarse siempre”, aclaró Infantino.

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Si bien el suizo remarcó que discute “regularmente asuntos relacionados con la Copa Mundial de la Fifa con el presidente de los Estados Unidos”, enfatizó que normalmente recibe “llamadas de jefes de estado, funcionarios gubernamentales, partes interesadas en el fútbol y ejecutivos empresariales de todo el mundo sobre muchos temas diferentes”.

“Durante nuestra conversación, expliqué que había un proceso legal en curso que involucraba a los órganos judiciales independientes de la Fifa y que el caso sería decidido en su momento por los órganos competentes. Así es como funciona el sistema de la Fifa, y es un principio que siempre defenderé”, explicó el mandatario de la entidad madre del fútbol.

Infantino y Trump, durante el sorteo del Mundial 2026.

Infantino y Trump, durante el sorteo del Mundial 2026.

Una decisión polémica

En tanto, al referirse explícitamente sobre las decisiones que toma el Comité Disciplinario de la Fifa, Infantino resaltó que lee cada una de ellas “cuando se emiten” y sostuvo: “A veces me sorprenden. A veces estoy de acuerdo con ellas, y a veces no”.

De igual manera, el presidente de la Fifa insistió en que “siempre” respeta “esas decisiones y la autonomía de los órganos que las toman”, más allá de que es “irrelevante” si le “gusta personalmente o no una decisión”.

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“El respeto por las instituciones independientes y el estado de derecho es lo que protege la integridad de nuestras competiciones y la credibilidad de la Fifa en todo momento”, concluyó Infantino ante la polémica decisión que favoreció a Estados Unidos.

Fuertes críticas

Por otro lado, el expresidente de la Fifa, Joseph Blatter, lanzó su crítica a través de su cuenta personal de X, donde subrayó que “las tarjetas rojas no se anulan por llamadas telefónicas políticas”.

Se anulan por reglas, evidencia y organismos independientes. Si un presidente de Estados Unidos interviene con el presidente de la Fifa -y un jugador es repentinamente absuelto antes de un partido de eliminación directa en la Copa del Mundo-, la pregunta es inevitable: ¿Quo vadis, Fifa? (¿A dónde vas, Fifa?)”, aseveró.

Blatter, que fue inhabilitado para cumplir funciones en la Fifa por infracciones éticas y de gobernanza ligadas al escándalo de corrupción conocido como el “Fifa Gate”, fue duro con Infantino y concluyó: “El fútbol nunca debe convertirse en un patio de recreo para el poder político”.

Un caso que marca precedente

La polémica decisión en favor de Estados Unidos marcó un punto de no retorno para la Fifa, ya que abrió la puerta para nuevos reclamos de otros equipos que reciban una expulsión en la Copa del Mundo.

Por fuera de los motivos que llevaron a levantar la sanción de Balogun, la entidad madre del fútbol deberá medir con la misma vara a todos sus equipos si desea no sufrir nuevos reclamos y críticas sobre la justicia de sus torneos, en especial durante un Mundial en el que la labor de los árbitros no dejó tantas polémicas como en otras oportunidades, a excepción de algunos casos.

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