El DT de Egipto mostró su apoyo a Palestina y habló de Argentina: "No le tenemos miedo"

En la conferencia oficial que brindó en la previa al duelo ante la selección argentina, Hossam Hassan dejó un mensaje que trascendió lo futbolístico

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, con la bandera palestina que exhibió tras la victoria sobre Australia.

El entrenador de Egipto, Hossam Hassan, aprovechó la conferencia de prensa oficial de la Fifa en la previa al cotejo con Argentina por los octavos de final del Mundial para enviar un mensaje de apoyo al pueblo palestino. Aunque respondió consultas sobre el encuentro y sobre Lionel Messi, gran parte de su intervención estuvo centrada en el conflicto en Gaza . Las declaraciones llegaron luego de que un periodista le preguntara por la bandera palestina que exhibió tras la victoria sobre Australia en los dieciseisavos de final y si volvería a repetir ese gesto en caso de conseguir un triunfo ante la selección argentina.

"Si una persona, en cualquier parte del mundo, no siente empatía por el pueblo palestino, entonces ha perdido parte de su humanidad ", afirmó el seleccionador, quien remarcó que su postura respondió a una convicción personal y no únicamente a cuestiones religiosas o culturales.

El técnico explicó el significado del gesto que realizó tras el encuentro frente a Australia y aseguró que fue una reacción espontánea. "Lo que salió de mí fue simplemente una reacción humana. Antes que árabe, musulmán, cristiano o cualquier otra cosa, soy un ser humano", sostuvo.

Hassan también utilizó el alcance del Mundial para realizar un pedido a la comunidad internacional. "A través del fútbol -el poder blando del mundo- quiero enviar un mensaje: por favor, dejen vivir al pueblo palestino. Pido a los deportistas y periodistas de todo el mundo que ayuden a transmitir ese mensaje", expresó.

Además, agregó: "Cuando la gente habla de derechos humanos, derechos de los animales y justicia, también deberíamos hablar de los civiles palestinos".

El duelo ante Argentina

Más allá de sus declaraciones sobre la situación en Gaza, Hassan también se refirió al compromiso de este martes frente a la vigente campeona del mundo y reconoció la jerarquía del rival.

"TIENEN A UN JUGADOR LEGENDARIO Y LOS RESPETAMOS, PERO NO LE TEMEMOS A NADIE"; dijo Hossam Hassan, DT de Egipto, en la previa del cruce ante Argentina por los octavos de final de la Copa del Mundo.



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"Sabemos que jugamos contra los actuales campeones del mundo y contra uno de los mejores jugadores de la historia (Messi), pero no les tenemos miedo", aseguró el entrenador.

Por último, destacó el compromiso con el que su equipo afrontará el encuentro. "Tenemos una responsabilidad para con Egipto, el mundo árabe y África. Los representamos a todos. Esa responsabilidad nos hace centrarnos en nosotros mismos y en lo que podemos ofrecer sobre el terreno de juego", concluyó.