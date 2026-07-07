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Ya se definió el operador del nuevo sistema de licencias para empleados públicos de Santa Fe

Se licitó el esquema para elaborar estadísticas de prevención y controlar ausentismo y accidentes de trabajo. Cómo funcionará el nuevo sistema

Facundo Borrego

Por Facundo Borrego

7 de julio 2026 · 11:33hs
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Cambios en el sistema de salud laboral para los empleados públicos de Santa Fe

Cambios en el sistema de salud laboral para los empleados públicos de Santa Fe

El gobierno de Santa Fe avanzó con la última instancia de la licitación del Sistema Integrado de Protección de Salud Laboral (Sipsal), que se propone mejorar la atención de la salud de los empleados públicos, el mecanismo de licencias y ausentismo, y el seguimiento de accidentes laborales.

Sobre el fin de la semana anterior se abrió el sobre con la oferta económica, la única que competía, y la misma está dentro de los valores permitidos de pago per cápita. En estas horas se firmaría el acta de preselección y dará lugar a la posterior adjudicación.

Por lo tanto, una vez adjudicado comienzan a correr los plazos de 60 días para la puesta en marcha. Por lo que, probablemente, se ponga en funcionamiento en septiembre.

Por qué se cambia el sistema

La oferente es SML Consultores Médicos, una firma en gestión y auditoría de salud y riesgos del trabajo ligada al grupo Werthein que tendrá a su cargo el esquema que unifique el control de las licencias médicas y las prestaciones vinculadas a la salud de todos los agentes del Poder Ejecutivo provincial, organismos descentralizados y empresas estatales.

El servicio de atención integral nace ya de la propia notificación, comunicación del trabajador, de que sufrió un accidente o una enfermedad de corta duración hasta ahora en el Iapos. De hecho, ese tipo de atención leve también las absorberá la firma y descomprimirá a la obra social provincial. El gobierno de Santa Fe sostiene que acortarán los tiempos y la burocracia (médicos, sellados, talonarios).

La mayoría de los trabajadores que tienen un accidente de trabajo se atienden por su obra social como si fuera una enfermedad normal. Eso hace que a veces regresen sin un tratamiento acorde para una reinserción laboral.

Además, actualmente no hay una política unificada de cómo abordar esas situaciones de accidente de trabajo y de problemáticas, sobre todo de salud mental. Este esquema unificará los cinco subsistemas que trabajan hoy.

Otras provincias resuelven contratando una ART que implica las prestaciones de atención atención de salud laboral y las prestaciones dinerarias, es decir la indemnización. Esto último lo sigue manteniendo la provincia porque al tener pocas estadísticas oficiales, el costo sería altísimo. La resistencia llegó de parte de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Rosario quien criticó públicamente la decisión de tercerizar y "privatizar" el sistema de salud laboral.

¿Por qué una sola oferta? La vara era alta y no todas las empresas del rubro pueden garantizar la capacidad técnica para prestar un servicio a 150.000 personas en una amplia provincia. De hecho, la firma hará convenios para la atención con instituciones y clínicas, y en los lugares que no haya, debe garantizar visita de un profesional de la salud.

El gobierno santafesino presentó un sistema integral para mejorar la atención de la salud de los empleados públicos

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Qué cambia para los empleados públicos

Primero, serán empleados de Fiscalía de Estado, API, Catastro y la exDipos, probablemente desde septiembre. Luego los profesionales universitarios de la sanidad que trabajan en la administración pública, luego docentes y por último policías.

El sistema integrado de protección laboral lo operará el agente privado que estableció una red de prestadores con clínicas y consultorios. Será utilizado para coordinar médicos a domicilio, clínicas de atención primaria, traslados y el seguimiento de los trabajadores accidentados.

Uno de los objetivos de fondo es bajar el ausentismo que hoy ronda el 15% al 10 % al menos en los dos años del contrato. "Lejos de tener una perspectiva humana, el objetivo cuantificado por la propia gestión consiste en reducir el ausentismo del 15% al 10%, criticó ATE.

Según la provincia, se busca un cambio de paradigma porque permitirá elaborar estadísticas confiables para trabajar en políticas públicas de prevención y para el empleado resultará más simple realizar la solicitud de licencia por enfermedad o accidente.

No más autogestión

El nuevo sistema pasa del modelo de autogestión del trabajador -donde el empleado debe realizar una gran cantidad de trámites-, a "uno innovador y tecnológico" que simplificará la solicitud de licencia al trabajador en momentos de enfermedad y accidente.

Las funcionarias detallaron que actualmente el trabajador debe notificar a su área de trabajo dentro de las dos horas de inicio de la jornada, concurrir a una guardia o centro médico para que lo vea un profesional, solicitar el certificado, estampillarlo y presentarlo dentro de las 72 horas en los lugares donde presta servicios.

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El nuevo método permitirá a través de un sistema tecnológico (App, WhatsApp, o 0800) la notificación del trabajador, a partir de allí un profesional se contactará y le hará preguntas para evaluar la situación de la enfermedad, optando por una atención a través de la telemedicina o la derivación con turno asignado a un centro de salud.

Además es el propio médico quien establece la patología y determina los días de licencia, cargándolos directamente al sistema, mediante el cual se notifica directamente al área del trabajador.

Cómo funcionará el nuevo sistema

Durante la presentación destacaron que el sistema se organiza en cinco módulos que actúan de manera articulada:

* Plataforma tecnológica y servicio operativo, con digitalización, integración de datos y trazabilidad de cada caso. “Inicia con la denuncia del trabajador con el motivo de la licencia por causas médicas, las que se tomarán dentro de las 24 horas, brindándole asistencia a la consulta durante todo el trámite hasta el alta médica”, explicó la técnica de la secretaría de Vinculación Territorial.

* Servicio de control médico y salud laboral, con evaluaciones integrales y seguimiento continúo. “Luego de su denuncia, cualquier trabajador que manifieste una enfermedad, podrá tener atención médica inmediata con prácticas ambulatorias y provisión de medicamentos”, agregó Nebel.

* Prestaciones por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, con atención adecuada y articulación con el sistema de riesgos del trabajo.

* Juntas médicas, con evaluaciones interdisciplinarias y criterios homogéneos.

* Exámenes médicos periódicos, orientados a la prevención y a la detección temprana. Se podrán dar a partir de criterios médicos, campañas específicas o por alertas epidemiológicas.

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