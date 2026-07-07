Rugby: Los Pumitas cayeron con Inglaterra y se quedan sin semifinal en el Mundial Juvenil de Georgia

Se desarrolló un intenso partido con un rugby de alto vuelo. El equipo albiceleste peleará ahora por el cuarto puesto

Con un rugby de muy buen nivel, Los Pumitas estuvieron muy cerca de quedarse con el primer puesto de la Zona C pero no pudieron con Inglaterra , que se impuso 40-38 en la tercera fecha del Mundial Juvenil que se lleva adelante en Georgia.. Ahora, jugarán en las semifinales por el cuarto puesto. Quedar tan cerca genera un sabor amargo en la boca.

Se sabía que la parada era complicada. Argentina llegaba en igualdad de condiciones con Inglaterra por lo que el pase a la semifinal por la pelea por el título en la Copa del Mundo juvenil no iba a ser fácil. Fue un partido donde Argentina tuvo sus chances pero pagó caro pequeños momentos de desconcentración, sobre todo al final del primer parcial (donde fue superado en defensa), que terminaron por inclinar la balanza.

Inglaterra comenzó mejor, pero Argentina se plantó bien en defensa y de una pelota recuperada por Tomás Dande en pleno ataque inglés, nació el primer try de Los Pumitas, tras una corrida casi de ingoal a ingoal del capitán argentino.

Apenas tres minutos después Argentina volvió a avisar. En una jugada notable, con mucha paciencia, Bautista Salinas apoyó su conquista frente a Inglaterra, pero el TMO vio una infracción previa y la misma no fue convalidada.

Tras la jugada, la respuesta de Inglaterra fue contundente. Will Knight respondió para La Rosa e igualó el marcador.

A los 16, el rosarino Benjamín Ordiz fue amonestado (TMO mediante) por una infracción en la limpieza de un ruck, por lo que el seleccionado argentino se quedó con un hombre menos (luego tras la revisión por el Búnker del TMO, se decidió que esa amarilla finalmente sea tarjeta roja de 20 minutos).

Con un hombre de más, Inglaterra aprovechó, James Pater llegó al ingoal en una jugada de punta a punta y el conjunto europeo pasó al frente. Pero Argentina siempre ofrece el corazón y Manuel Cúneo Camargo, con suspenso, se lanzó al ingoal tras un buen line y maul del seleccionado argentino para acortar la brecha.

Sin embargo, aprovechando el hombre de más, los ingleses se lanzaron a jugar y Los Pumitas se vieron superados en defensa. Apoyó Oliver Scola, pero el árbitro no convalidó el try luego de la revisión del TMO, después lo hizo Jimmy Staples, tras jugar rápido una infracción y culminó la ráfaga con la conquista de Aiden Ainsworth-Cave con el que Inglaterra se ponía 28-12 al cierre del primer parcial.

La remontada en el complemento

En el inicio del complemento, Inglaterra siguió progresando en el marcador. Fabricó una buena jugada en ataque y llegó nuevamente al ingoal argentino a través de Aiden Ainsworth-Cave.

El 35-12 parecía inalcanzable. Argentina necesitaba reaccionar y lo hizo con el try de Bautista Lescano. La Rosa incrementó la ventaja con un try de James Pater, pero Argentina volvió a descontar, esta vez a través de Simón Pfister. El equipo de Fernández Miranda, seguía dando batalla.

El panorama del equipo albiceleste oscureció cuando recibió otra amarilla, la de Bautista Benavides, pero no impidió una remontada casi épica. El seleccionado argentino intentó cerca del ingoal, pero Inglaterra se defendió de una buena manera, mientras el reloj seguía inexorablemente su camino.

Basilio Cañas, a 11 minutos del cierre, encontró un quiebre por el centro, levantó la pelota y se lanzó al ingoal. Con la conversión de Giannantonio Los Pumitas se acercaron y fueron por más.

Rugby y corazón

Los ingleses sufrieron dos amonestaciones y debieron jugar los últimos minutos con dos hombres menos. Argentina tenía que aprovechar el momento. En una espectacular jugada, Pfister llegó al try y con la conversión de Giannantonio quedó apenas dos puntos abajo.

Los instantes finales, fueron de tensión, nervios. En un final no apto para cardíacos y en uno de los mejores cierres de la historia de los Mundiales Juveniles, Inglaterra se cerró bien y el conjunto albiceleste quedó a tiro de la remontada: no pudo acceder a las semifinales.

Los equipos

Argentina M20: Benjamín Farías Cerioni (Fabrizio Cebron), Manuel Cuneo Camargo (Nicolás Cambiasso) y Bautista Salinas Mallea (Federico Narváez); Joaquín Pascual Viale y Bautista Benavides; Tomás Dandé, Jerónimo Sorondo (Basilio Cañas) y Federico Torre; Juan Preumayr (Valentino Reggiardo) y Federico Serpa Laporte (Manuel Giannantonio); Luciano Avaca, Benjamín Ordiz Yujnovsky, Pedro Coll y Bautista Lescano; Simón Pfister.

Suplentes: Nicolás Cambiasso, Felipe Hygonenq y Ramón Fernández Miranda.

Inglaterra M20: Oliver Scola, Jimmy Staples y Ollie Streeter (Sonny Tonga'uiha); Elliot Williams y Aiden Ainsworth-Cave (Patrick Hogg); Tate Williams (George Marsh), Seb Kelly (Jerold Gorleku) y Connor Treacey; Lucas Friday y Hugh Shields; Sam Winters, Will Knight, Nick Lilley (Finn Keylock) y Tyler Offiah; James Pater (George Pearson).

Suplentes: Oliver Spencer y Jonny Weimann.

Arbitro: Christopher Allison

Estadio: Avchala Stadium. Tbilisi, Georgia