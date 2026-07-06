Bélgica derrotó a Estados Unidos y el Mundial se quedó sin anfitriones en carrera Dos de De Ketelaere, uno de Vanaken y uno de Lukaku le dieron el pase a cuartos de final a los Diablos Rojos, que ahora van por España 6 de julio 2026 · 23:33hs

El Mundial 2026 se quedó sin anfitriones en el césped para los cuartos de final. Primero le tocó a Canadá (que quedó afuera con Marruecos), después a México (derrotado por Inglaterra), y ahora a Estados Unidos, que fue goleado 4 a 1 por Bélgica.

Charles de Ketelaere aportó un doblete y una asistencia, en un partido donde los Diablos Rojos desnudaron las deficiencias defensivas de USA, que no pudo sacar provecho de la ayuda de la Fifa, que le suspendió la tarjeta roja a Folarin Balogun y pudo estar en este choque por octavos de final.

La última línea estadounidense se equivocó en los dos goles de De Ketelaere de la primera etapa, y el complemento arrancó con una pifia garrafal del arquero Matt Freese ante Hans Vanaken. Romelu Lukaku anotó el cuarto gol de Bélgica en el tercer minuto del tiempo añadido. Tilman había marcado el empate parcial para EEUU.

El DT santafesino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, descargó su frustración pateando un estante lleno de botellas de agua, que salieron volando frente al banco de suplentes.

Bélgica enfrentará el próximo viernes a España, a las 16 (hora argentina), en busca de un lugar en semifinales con el ganador de Francia-Marruecos.