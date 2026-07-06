La Capital | Ovación | Bélgica

Bélgica derrotó a Estados Unidos y el Mundial se quedó sin anfitriones en carrera

Dos de De Ketelaere, uno de Vanaken y uno de Lukaku le dieron el pase a cuartos de final a los Diablos Rojos, que ahora van por España

6 de julio 2026 · 23:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
Bélgica derrotó a Estados Unidos y el Mundial se quedó sin anfitriones en carrera

El Mundial 2026 se quedó sin anfitriones en el césped para los cuartos de final. Primero le tocó a Canadá (que quedó afuera con Marruecos), después a México (derrotado por Inglaterra), y ahora a Estados Unidos, que fue goleado 4 a 1 por Bélgica.

Charles de Ketelaere aportó un doblete y una asistencia, en un partido donde los Diablos Rojos desnudaron las deficiencias defensivas de USA, que no pudo sacar provecho de la ayuda de la Fifa, que le suspendió la tarjeta roja a Folarin Balogun y pudo estar en este choque por octavos de final.

La última línea estadounidense se equivocó en los dos goles de De Ketelaere de la primera etapa, y el complemento arrancó con una pifia garrafal del arquero Matt Freese ante Hans Vanaken. Romelu Lukaku anotó el cuarto gol de Bélgica en el tercer minuto del tiempo añadido. Tilman había marcado el empate parcial para EEUU.

El DT santafesino de Estados Unidos, Mauricio Pochettino, descargó su frustración pateando un estante lleno de botellas de agua, que salieron volando frente al banco de suplentes.

Bélgica enfrentará el próximo viernes a España, a las 16 (hora argentina), en busca de un lugar en semifinales con el ganador de Francia-Marruecos.

Noticias relacionadas
Amadou Onana nació en Senegal pero juega para Bélgica. Eso explica su empatía con los futbolistas a los que su selección eliminó del Mundial.

Por qué una figura de Bélgica consoló a los jugadores de Senegal tras eliminarlos del Mundial

Mauricio Pochettino festeja con todo el entusiasmo junto a sus jugadores de la selección de Estados Unidos.

Tras la victoria de Estados Unidos, Pochettino aclaró: "Soy argentino 200 por ciento"

Tielemans lo grita con alma y vida en el final del partido. Fue el segundo de su cuenta personal y el de la victoria de Bélgica.

A Bélgica le costó más de la cuenta y recién se lo llevó en el final del alargue

Egipto celebró la anulación de un gol rival en el final del partido.

Egipto, histórico: el equipo africano se clasificó a la próxima fase en el Mundial

Ver comentarios

Las más leídas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

Lo último

Bélgica derrotó a Estados Unidos y el Mundial se quedó sin anfitriones en carrera

Bélgica derrotó a Estados Unidos y el Mundial se quedó sin anfitriones en carrera

El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío

El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

La referente de Soplo de Dios habló del freno a sus encuentros en Rosario y aseguró que su organización no recibe fondos
Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero
Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela: cómo fue el primer operativo
La Región

Rescatistas santafesinos ya trabajan en Venezuela: cómo fue el primer operativo

Desaparecidos y asesinados: se enciende una alarma en el Gran Rosario

Por Martín Stoianovich
Policiales

Desaparecidos y asesinados: se enciende una alarma en el Gran Rosario

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez
La Región

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control
La Ciudad

Triquinosis en Rosario: dos brotes por salamines y chorizos sin control

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores
Policiales

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Tabla de tamaño de penes: mitos y verdades sobre una de las búsquedas online más repetidas

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

Un yacaré negro de dos metros apareció en Villa Gobernador Gálvez

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

México quedó afuera del Mundial ante su gente y los memes explotaron en las redes

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

En un partido lleno de emociones, Inglaterra dejó a México fuera del Mundial

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo

Ovación
Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Por Juan Iturrez
Ovacion

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Central: en medio de la pretemporada se vienen tres amistosos en siete días

Erling Haaland, un vikingo nacido en Inglaterra con una dieta sorprendente

Erling Haaland, un vikingo nacido en Inglaterra con una dieta sorprendente

La primera vergüenza de un Mundial con todo bajo control hasta que el control dio la cara

La primera vergüenza de un Mundial con todo bajo control hasta que el control dio la cara

Policiales
Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito
Policiales

Apartaron a dos policías por robar u$s 1.500 durante un control de tránsito

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores

Cayó banda de cordobeses que robaban autos en Rosario con inhibidores

Desaparecidos y asesinados: se enciende una alarma en el Gran Rosario

Desaparecidos y asesinados: se enciende una alarma en el Gran Rosario

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

El nene de 2 años baleado en Tablada está bien: la lesión fue superficial

La Ciudad
El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un martes con pocas nubes y un poco menos de frío

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

Leda Bergonzi marcó distancia con la Iglesia católica de Rosario y negó manejar dinero

Venezuela: la colecta en Rosario reunió 3 toneladas de medicamentos e insumos

Venezuela: la colecta en Rosario reunió 3 toneladas de medicamentos e insumos

Limpieza de canales y desagües: los barrios de Rosario donde avanzan las obras preventivas por El Niño

Limpieza de canales y desagües: los barrios de Rosario donde avanzan las obras preventivas por El Niño

Muerte de Gastón Montenegro: enterrado y con señales de violencia
Policiales

Muerte de Gastón Montenegro: enterrado y con señales de violencia

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?
La Ciudad

¿Por qué flameó la bandera de Estados Unidos en el Monumento?

Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle
La Ciudad

Ola de frío: refuerzan la asistencia a personas en situación de calle

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en La Guaira
La Región

Venezuela: brigadistas de Santa Fe comenzaron sus tareas en La Guaira

Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas
La Ciudad

Fiesta para ver Argentina-Egipto en el Fontanarrosa: pantalla gigante y figuritas

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones
La Ciudad

Santa Fe lanza el certificado médico digital para evitar falsificaciones

Un nene de 2 años resultó herido en una balacera en barrio Tablada
Policiales

Un nene de 2 años resultó herido en una balacera en barrio Tablada

Disparos al aire en un presunto intento de robo a un club de barrio Las Flores
Policiales

Disparos al aire en un presunto intento de robo a un club de barrio Las Flores

De Rosario al mundo: la huella global de los graduados de la UNR
La Ciudad

De Rosario al mundo: la huella global de los graduados de la UNR

El gurú rosarino del blue ve al dólar en $1.550: El colchón no es negocio
Economía

El "gurú" rosarino del blue ve al dólar en $1.550: "El colchón no es negocio"

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000
Información General

El Quini 6 dejó un nuevo supermillonario, que se llevó $5.450.000.000

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro
Policiales

Confirman que el cuerpo hallado en Serodino es de Gastón Montenegro

¿Cuál es la forma más barata y simple de calentar una casa sin gas en invierno?
Información General

¿Cuál es la forma más barata y simple de calentar una casa sin gas en invierno?

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo
Zoom

Tras el gesto de Messi, Sofi Martínez contó la charla que tuvo con Antonela Roccuzzo

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados
La Ciudad

El aeropuerto de Rosario pasó una prueba clave: recibió 34 vuelos desviados