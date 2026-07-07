Octavos del Mundial: los antecedentes de Argentina y Messi frente a Egipto

La Albiceleste enfrentará por tercera vez al conjunto africano con la mayor, aunque también existieron numerosos cruces en las juveniles

Argentina enfrentará a Egipto este martes a las 13 en el Atlanta Stadium por los octavos de final del Mundial 2026 , en búsqueda del pasaje a cuartos. Además de ser el primer cruce de ambas selecciones en la Copa del Mundo , será el tercer partido en el historial de la mayor , aunque Lionel Messi lo enfrentó en juveniles .

Para llegar al primer encuentro entre Argentina y Egipto en la historia, hay que retroceder casi 100 años, cuando chocaron en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Ámsterdam 1928 . En aquel cruce, la Albiceleste goleó 6-0 al conjunto africano gracias a los goles de Roberto Cherro, Manuel Nolo Ferreira (en dos ocasiones) y Domingo Tarascone (anotó tres tantos).

A pesar de la victoria en esas semifinales, el combinado nacional no pudo quedarse con su primera medalla dorada en el fútbol masculino debido a que cayó en la final ante Uruguay, en uno de los dos títulos que la Celeste contabiliza como campeonatos mundiales.

Cabe destacar que Argentina volvió a cruzarse con Egipto en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 , disputados en 2021, pero bajo el formato de competencia de selección sub-23 con la excepción de hasta tres futbolistas mayores. Aquel partido de la fase de grupos terminó con victoria 1-0 de la Albiceleste con el gol de Facundo Medina , actual jugador del plantel de Lionel Scaloni.

El antecedente más reciente de Argentina-Egipto

Luego de 80 años sin verse las caras en la mayor, Argentina y Egipto volvieron a cruzarse en un amistoso disputado el 26 de marzo de 2008 en El Cairo. Aquel día, la Albiceleste se llevó un triunfo por 2-0 con los goles del Kun Agüero y Nicolás Burdisso.

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El entonces equipo del Coco Basile no pudo contar con la participación de Lionel Messi, quien había sufrido un desgarro que lo dejó fuera de la convocatoria. Ese plantel afrontaba una reestructuración luego de haber caído ante Brasil en la final de la Copa América 2007 de Venezuela apenas unos meses antes.

El antecedente de Messi ante Egipto

Por su parte, Messi enfrentó a Egipto solamente una vez a lo largo de su carrera, en la segunda fecha del Mundial sub-20 de 2005 que se disputó en Países Bajos, y fue nada más ni nada menos que su primer partido como titular con la camiseta albiceleste.

Tras haber sido suplente en el debut en la competencia, el entrenador Francisco “Pancho” Ferraro mandó al rosarino desde el arranque y tardó 47 minutos en anotar su primer gol en un Mundial juvenil. Finalmente, Argentina ganó 2-0, con otro tanto de Pablo Zabaleta sobre el final, y encaminó su clasificación luego de la derrota ante Estados Unidos en la primera jornada.

Esa presentación de Messi fue el inicio de una histórica participación en los mundiales juveniles, ya que el rosarino cerró el torneo como el mejor jugador, Botín de Oro con seis goles y se coronó campeón, con estelares actuaciones ante Brasil en semifinales (un gol) y Nigeria en la final (dos tantos).

Otros campeones del mundo ante Egipto

Si bien Argentina y Egipto se cruzaron varias veces en mundiales juveniles, otros dos campeones del mundo también chocaron ante el conjunto africano con la sub-20. Nicolás Tagliafico y Emiliano Martínez integraron el plantel de la edición de 2011, en la que protagonizaron un polémico partido de octavos de final ante el equipo de Mohamed Salah, que también jugará esta tarde en Atlanta.

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El plantel dirigido por Walter Perazzo se llevó una victoria por 2-1 gracias a los dos tantos de Erik Lamela de penal. El propio Salah fue quien descontó para los Faraones también desde los doce pases.

En aquel encuentro, Tagliafico disputó los 90 minutos como titular y era uno de los referentes del equipo, mientras que Dibu Martínez vio el partido desde el banco, ya que era suplente de Esteban Andrada.