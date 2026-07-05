El Mundial de las grandes despedidas: "Lo intenté, ahora se terminó", sostuvo Neymar El delantero de Brasil confirmó que es su último Mundial el mismo día que lo hizo Cristiano Ronaldo 5 de julio 2026 · 22:12hs

Cuando el árbitro decretó el final de Brasil-Noruega, después de que Erling Haaland metiera dos bombas que terminaron con el sueño de la Canarinha, por supuesto que a Neymar no lo consolaba haber conseguido el descuento de penal. El delantero se derrumbó en el césped y no pudo contener las lágrimas tras la eliminación brasileña. "Lo intenté, ahora se terminó", confesaría minutos más tarde.

El adiós de Neymar a los Mundiales se suma a la despedida de otras grandes estrellas, que cuando baje el telón de la edición 2026 no vestirán nuevamente la camiseta de su país. Uno de ellos es el croata Luka Modric, que a sus 40 años dijo adiós a los Mundiales con la caída ante Portugal por dieciseisavos de final.

Y, justamente, el indiscutible gran nombre de la selección lusa es el de Cristiano Ronaldo, quien ya lo confirmó: "Sí, es el último. Vayan y disfruten", dijo este domingo. Aunque el futbolista de 41 años todavía está en carrera en el Mundial 2026, se permitió una humorada frente a los periodistas: "Ojalá que no sea mañana mi último partido en un Mundial, ojalá así me pueden seguir matando".

Devastado, Neymar también se despidió de las citas mundialistas. “Lo intenté, lo intenté, ahora se acabó. Comencé aquí y cierro aquí”, expresó el delantero del Santos ante los microfónos de Globo, quien debutó justamente en el MetLife, el 10 de agosto de 2010, ante Estados Unidos.

Aunque hay quienes piensan que aún está para seguir, probablemente Lionel Messi esté transitando sus últimos partidos de Mundial. No anunció su retiro, pero ya hubo dudas de su participación en el presente certamen, y el próximo Mundial lo encontraría con 43 años.