Averiguación de paradadero: buscan a un hombre que se fue de su casa en bicicleta

La Fiscalía Regional de Rosario solicita colaboración para dar con el paradero de Federico Rodríguez, de 28 años, quien fue visto por última vez el viernes pasado cuando se fue de su casa en bicicleta.
Federico Rodríguez tiene 28 años y su familia presentó una denuncia por averiguación de paradero y lo buscan desde el viernes
La Fiscalía Regional de Rosario solicita colaboración para dar con el paradero de Federico Rodríguez, de 28 años, quien fue visto por última vez el viernes pasado cuando se fue de su casa en bicicleta.
Según los datos aportados por Fiscalía, Rodríguez tiene 1,70 metro de altura, es de contextura delgada, cabello oscuro y ojos marrones.
Al momento de irse de su casa estaba vestido con un pantalón jogging de color blanco, un buzo de color rojo y zapatillas marca Nike de color negras.
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Los vecinos que puedan aportar alguna información deben comunicarse a la Central de Emergencias 911 o a las redes sociales a la Fiscalía Regional 2.
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