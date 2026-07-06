Certificado médico digital en Santa Fe: cómo sacarlo y qué validez tiene el de papel

La plataforma, pionera en el país, fue desarrollada por la Caja del Arte de Curar y los colegios de médicos

En la provincia de Santa Fe, los certificados médicos pasaron a ser digitales. Con un solo click desde el teléfono, tablet o computadora los interesados pueden adquirirlos y llevarlos a los médicos, quienes también los pueden emitir desde sus propios dispositivos. De esta manera, "conseguir el certificado" para el club, la escuela o la justificación de una inasistencia, resultará una gestión sencilla, en tiempo real, cómoda y segura, sin necesidad de trámites ni esperas para adquirir estampillas; aunque coexistirá con el tradicional papel al menos hasta fin de año.

La nueva modalidad, que se inscribe en las políticas de despapelización que impulsa el Estado santafesino, busca optimizar los tiempos de los pacientes, aliviar la carga administrativa de los profesionales y, fundamentalmente, blindar la seguridad del sistema frente a un problema creciente: la falsificación de documentación .

Ahora, todo aquel que necesite un certificado puede adquirirlo, a través de www.certificadomedicosantafe.org.ar, obteniendo un código que luego llevará a sus médicos. También los profesionales de la salud podrán emitirlos y para ellos las entidades profesionales vienen desarrollando tareas de capacitación para un correcto uso del nuevo dispositivo.

La aceleración tecnológica que impuso la crisis sanitaria global fue el origen de esta iniciativa. Así lo explicó Darío Tassi, director de la Caja del Arte de Curar, quien actuó como coordinador general del proyecto: " Comenzó a gestarse al finalizar la pandemia. En ese contexto, advertimos que muchas cuestiones debían migrar al ámbito digital y que era necesario modernizar diversos procesos administrativos".

El desarrollo del software del certificado médico digital estuvo a cargo de una empresa tecnológica y contó con una activa participación de los profesionales de la salud. "Se trata de una de las primeras plataformas de certificados médicos digitales específicas para la práctica médica en Argentina. Es una herramienta diseñada exclusivamente para este tipo de documentación", destacó el Dr. Tassi, al tiempo que aclaró un punto fundamental para la tranquilidad de la comunidad: "La plataforma no reemplaza el acto médico. El profesional continúa realizando la evaluación y emitiendo el certificado. Lo que cambia es la forma en que se gestiona y entrega la documentación".

Uno de los argumentos con mayor peso para dar este salto tecnológico es la seguridad documental. En ese sentido, Alberto Tuninetti, presidente del Colegio de Médicos de la provincia de Santa Fe, segunda circunscripción, detalló: "Esta idea surgió desde el Colegio de Médicos, a partir de un requerimiento del Ministerio de Educación, que nos planteó que estaban recibiendo gran cantidad de certificados de dudosa procedencia".

El representante de la circunscripción del sur provincial añadió: "La digitalización aporta mucha más seguridad. Hemos visto casos, incluso recientemente en la provincia de Buenos Aires, donde aparecieron clínicas con sellos y matrículas de personas que ni siquiera eran profesionales. Utilizaban identidades y matrículas ajenas".

Por su parte, Julio Bedini, presidente del Colegio de Médicos de Santa Fe primera circunscripción, enfatizó en el valor defensivo de la nueva plataforma: "Los certificados digitales ayudan a combatir el problema de la falsificación de documentación. Un certificado digital no lo puede emitir cualquier persona: el profesional debe estar registrado y acceder mediante credenciales específicas".

Para Bedini, esta trazabilidad "brinda seguridad al Colegio, al paciente, al Ministerio de Educación, a las empresas y a cualquier institución que reciba esa documentación".

Cómo sacar el certificado médico digital

La plataforma opera como un entorno cerrado y controlado para evitar vulnerabilidades. Los médicos reciben una invitación formal de su respectivo colegio para generar sus credenciales. Una vez que ingresan, firman electrónicamente cada documento, respaldados por sistemas de seguridad automáticos similares a los de la banca electrónica.

Para el ciudadano, el circuito se simplifica de forma notoria mediante dos modalidades comerciales (prepago y pospago) integradas con billeteras virtuales:

Paso 1: el paciente ingresa al sistema www.certificadomedicosantafe.org.ar/, selecciona el trámite correspondiente y abona la estampilla digital.

Paso 2: recibe un código por correo electrónico o WhatsApp y asiste a la consulta médica obligatoria con su DNI.

Paso 3: el profesional valida la identidad, realiza la evaluación médica, completa el formulario en la plataforma y lo firma digitalmente.

Paso 4: el certificado encriptado llega de inmediato al dispositivo del paciente con un código QR de validación legal para ser reenviado a escuelas, clubes o empleadores.

Qué certificados se pueden sacar

En esta primera etapa, el sistema permite gestionar certificados de salud en edad escolar, para natatorios, de práctica deportiva, de salud general y de control laboral y ausentismo, con la previsión de incorporar nuevas opciones en las próximas semanas.

A pesar de que el sistema ya cuenta con cerca de 5.000 profesionales registrados y activos, las autoridades de las instituciones médicas entienden que la adopción plena requiere de un proceso gradual, considerando las asimetrías geográficas y generacionales de la provincia.

A la brecha digital se suma la infraestructura de conectividad en el territorio santafesino. "Existen regiones donde la conectividad todavía es limitada. Hay localidades de la provincia donde el acceso a internet no siempre está garantizado", reconoció Bedini. No obstante, subrayó con orgullo el posicionamiento de la Provincia: "Santa Fe está liderando muchos de estos procesos de innovación tecnológica. Incluso, estamos avanzando más rápido que provincias como Buenos Aires o Córdoba".

Por su parte, Tuninetti coincidió en los plazos estimados para el recambio definitivo: "Durante un tiempo coexistirán con los certificados en papel, aunque estimamos que esa transición no se extenderá mucho más allá de diciembre".

El valor de lo estadístico

Más allá de la comodidad y la transparencia administrativa, el verdadero potencial a largo plazo de esta herramienta radica en la recopilación de datos estadísticos para el diseño de políticas públicas de salud.

Así lo proyectó el doctor Bedini, visualizando un esquema de integración con el sector público: "Si logramos integrar la información de los certificados emitidos por los médicos privados con la información proveniente de hospitales y centros de salud públicos, podremos conocer en tiempo real acerca de cuáles son las enfermedades que afectan a la población santafesina. Desde el punto de vista estadístico, esto es una herramienta extraordinaria para la planificación sanitaria", concluyó Bedini.

Ante cualquier duda, se puede consultar a la Mesa de Ayuda vía WhatsApp: 3413097537, de lunes a viernes de 7 a 16.