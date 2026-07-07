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Agricultores Federados Argentinos firmó un acuerdo estratégico con Huawei

La principal cooperativa agrícola del país selló una alianza estratégica con la multinacional tecnológica para implementar soluciones de conectividad, inteligencia artificial y energías renovables que optimizarán la producción y competitividad de sus productores asociados

7 de julio 2026 · 12:11hs
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Agricultores Federados Argentinos firmó un acuerdo estratégico con Huawei

En un paso histórico para el sector agropecuario argentino, Agricultores Federados Argentinos (AFA) firmó un memorándum de entendimiento de cooperación institucional y tecnológica con la multinacional china Huawei. Este acuerdo posiciona a la cooperativa como pionera y líder en la vinculación directa con referentes globales de innovación para acelerar la digitalización del campo y potenciar la competitividad de sus productores asociados.

La rúbrica del documento se llevó a cabo en las oficinas de AFA en Rosario y estuvo a cargo del presidente del Consejo de Administración, Darío Marinozzi, y del CEO de Huawei para Argentina, Uruguay y Paraguay, Xiao Binbing.

El propósito central de esta alianza, indicaron desde AFA, es "robustecer el sistema cooperativo agrario argentino mediante la co-creación de un vertical tecnológico diseñado específicamente para el sector agropecuario. A través de este marco, se impulsarán soluciones innovadoras orientadas de forma directa a incrementar la productividad, la eficiencia y la sostenibilidad en el día a día de la cadena de valor de los productores asociados a AFA".

"El entendimiento permitirá evaluar las brechas digitales actuales y desplegar proyectos piloto utilizando el amplio portafolio de herramientas vanguardistas de Huawei en el país, tales como internet de las cosas (IoT), inteligencia artificial, analítica de datos y plataformas digitales. Adicionalmente, el convenio abre las puertas para importar a la Argentina desarrollos agropecuarios específicos que Huawei ya ha implementado con éxito en otras regiones del mundo", agregaron.

En tanto, señalaron cuatro "focos de acción" que beneficiarán a los asociados y a las comunidades rurales: soluciones de conectividad ("se explorarán alternativas técnicas para optimizar la conectividad en las operaciones de la cooperativa y de sus miembros"), procesamiento y analítica de datos ("se implementarán metodologías de tratamiento y análisis de datos operativos para dotar a los productores de herramientas precisas que respalden una toma de decisiones más eficiente y fortalezcan la gestión institucional"), energía solar y sustentabilidad ("se estudiará la incorporación de fuentes de energía renovable en plantas de la cooperativa y en los propios campos de los asociados, apuntando a una fuerte reducción de costos fijos y a una producción ambientalmente sostenible") y plataformas de aprendizaje ("se diseñarán entornos de capacitación digital orientados a actualizar el capital humano de la cooperativa, sus cuerpos técnicos y los productores, facilitando la adopción temprana de nuevas tecnologías aplicadas").

Tras la firma del acuerdo, Marinozzi destacó: "Esto permite pensar la tecnología no como algo ajeno al campo, sino como una iniciativa que beneficia a los más de 30.000 productores asociados a la cooperativa".

Por su parte, Binbing señaló: "Llevamos 25 años acompañando el desarrollo tecnológico del país y este acuerdo con AFA es una oportunidad para acercar esa experiencia al corazón del sistema cooperativo agropecuario argentino, una de las principales actividades económicas del país".

En los últimos años, AFA profundizó vínculos institucionales de cooperación con empresas, organizaciones y actores de relevancia internacional. “La firma de convenios de cooperación con importantes compañías y cooperativas de distintos países constituye una señal clara de hacia dónde queremos ir. No se trata solamente de abrir mercados, se trata de abrir oportunidades para acceder a nuevas tecnologías, para incorporar innovación, para desarrollar nuevos modelos de negocio y para generar más valor para nuestros asociados”, explicó Marinozzi.

Y sumó: “Estamos convencidos de que el cooperativismo del siglo XXI debe ser protagonista de los procesos de transformación tecnológica que están redefiniendo la producción agropecuaria en todo el mundo. La agricultura digital, la inteligencia aplicada a los procesos productivos, la biotecnología, la automatización, la trazabilidad, las energías renovables y los nuevos sistemas de gestión ya no forman parte del futuro: forman parte del presente. Y AFA tiene la obligación de estar preparada para liderar ese proceso en beneficio de nuestros asociados”.

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