Ignacio Astore: "No está bueno que no sepamos manejar a la gente que va arriba del micro" El presidente rojinegro aclaró que "Newell's no generó ningún disturbio". En cuanto a una posible sanción, dijo: "Vi que ocurrieron otros hechos y nunca fueron sancionados" 12 de abril 2023 · 10:30hs

El micro que trasladó a los jugadores de Central a Coloso Marcelo Bielsa fue apedreado por lo hinchas de Newell's.

Los ecos de lo sucedido el domingo en el clásico jugado en el Coloso siguen sonando. Si bien Newell's este miércoles dará vuelta la página en su visita a Racing -19.30 y televisado por ESPN Premium-, lo cierto es que lo sucedido ante Central resuena con intensidad y la dirigencia aguarda una resolución y posible sanción, algo por lo que el propio presidente rojinegro, Ignacio Astore, no coincide. "Nuestra institución no generó ningún inconveniente, ningún disturbio. Las imágenes y las fotos lo dicen todo", declaró el titular leproso apuntando a la seguridad porque el club "paga lo que hay que pagar". A la vez, también tiró un mensaje hacia la entidad vecina. "No está bueno que no sepamos manejar a la gente que va arriba del micro", opinó.

"A nosotros nos dicen cuántos efectivos se necesitan y los locales pagan lo que tienen que pagar. Dejamos que la policía ingrese al estadio y requise todo lo que quiera. Después no sé lo que pasa", sostuvo Astore en diálogo con Radio Dos días después al clásico que dejó poco en lo futbolístico, pero mucho por todo lo que sucedió antes del juego con la aparición de pirotecnia e incidentes que pudieron generar situaciones más graves de las que surgieron.

"En cuanto a los vidrios del micro, estuve en las inmediaciones del Parque y estaba todo bárbaro. No está bueno que no sepamos manejar a la gente que va arriba del micro. Revolear camisetas y salir con el torso por arriba del techo no está bueno", expresó Astore sobre los jugadores que festejaban al llegar al estadio y que detonaron en una reacción de algunos hinchas leprosos. Claro que ni una cosa ni otra están bien y deben evitarse.

image (11).jpg En cuanto a una posible sanción por la aparición de pirotecnia en el estadio y la agresión al arquero de Central Jorge Broun -¿qué habría pasado si le pegaban en un ojo?-, el mandamás de Newell's sostuvo: "Me han dicho que iban a clausurar tribunas, pero yo vi que ocurrieron otros hechos y nunca fueron sancionados. Yo no minimizo las cosas, pero tampoco las maximizo. Me gusta que las cosas sean para todos iguales".

Leer más: El clásico más esperado se jugó porque Broun dio el okey pese a ser lastimado En cuanto a esta situación sobre una posible sanción, trascendió desde fuentes policiales que habría "humo blanco" y quizás no se aplicaría ninguna dura sanción, al menos de cara al partido del domingo, a las 19, con River. Habrá que ver lo que determina el tribunal de disciplina de la AFA con el informe del árbitro Pablo Echavarría. En el caso del tribunal de disciplina de la AFA, la sanción por la utilización de pirotecnia se castiga con multas que van de 200 entradas aplicadas de dos a seis fechas y si no fue autorizada se puede elevar a 500 generales. En caso de que se ocasione alguna lesión a una persona podría aplicarse la deducción de tres a seis puntos. image (14).jpg