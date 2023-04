El clásico más esperado se jugó porque Broun dio el okey pese a ser lastimado

Antes del comienzo del derby el arquero fue golpeado con un proyectil en la cara y sufrió un corte. El partido pudo haberse suspendido si Fatura decía no estar apto para jugar

Pero el punto más importante estuvo focalizado en la herida que sufrió Broun en su pómulo derecho producto de una bomba de estruendo, según contó el propio arquero. Con el peligro que eso conllevó no solo para la humanidad del arquero, sino también de sus compañeros que iban rumbo al césped del Coloso.

https://twitter.com/TNTSportsAR/status/1645147350254473217 ¿Qué le pasó al 'Fatu' Broun?



El arquero de Rosario Central se acercó a la terna arbitral con un corte en el pómulo #LPFxTNTSports pic.twitter.com/OsOeE47jZS — TNT Sports Argentina (@TNTSportsAR) April 9, 2023

El árbitro Pablo Echavarría habló detenidamente con Broun y pidió que fuera asistido por el cuerpo médico de Central. Al arquero se lo observó en todo momento dispuesto a no demorar el inicio y jugar el clásico cuando estaba en condiciones de hacer lo contrario. Si Fatura no se sentía en condiciones el encuentro podía no jugarse. Esa situación habría generado un enorme malestar de los miles de leprosos que colmaron el estadio y por eso Pablo Pérez se acercó y dio la sensación de que le agradeció el gesto a Broun.