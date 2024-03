Ignacio Astore confirmó que Franco Díaz no jugará en Newell's y negó una reunión con Mauricio Macri

El presidente de Newell's adelantó que el volante no vestirá más la camiseta leprosa y contó que su relación con el Chiqui Tapia y Pablo Toviggino "es muy buena"

“En cuanto a las SAD, no veo porqué cambiar algo que funciona. Hay que seguir por este camino”, opinó Ignacio Astore.

El presidente de Newell's, Ignacio Astore, tomó la palabra para hablar del mundo leproso y aclarar diversos puntos que estaban sobrevolando por el Parque. Había necesidad de respuestas y el titular leproso salió a escena para confirmar algo que se venía venir, como la determinación de que Franco Díaz no jugará más en la lepra y será negociado , además de negar una reunión con Mauricio Macri y destacar la "buena relación" con Claudio Tapia y Pablo Toviggino .

”No creo que Franco Díaz pueda seguir en el club. No va a jugar en Newell's hasta fin de año (el 31 de diciembre finaliza su vínculo). Además, tendrá una sanción económica ”, sostuvo Astore en diálogo con DSports Radio y al ser consultado sobre la situación del volante que fue filmado hablando de Central y el video se hizo viral, además de generar una polémica por lo que podría decirse una equivocación del futbolista.

Newell's: sin Ever Banega, ¿seguirá afuera Matko Miljevic?

El titular leproso también fue consultado sobre una supuesta que reunión que habría tenido con el ex presidente de Boca y de la Nación, Mauricio Macri, que estaría en la búsqueda de apoyo con el fin de avanzar en un futuro no muy lejano con las sociedades anónimas en los clubes cuyos socios así lo desearan. “No tuve ninguna reunión con Macri, no sé por qué se inventó eso”, negó el directivo.