¿Es para tanto?: Franco Díaz podría ser sancionado por Newell's tras el polémico video

Muchos coinciden que debe ser castigado e incluso los más extremistas que se le rescinda el contrato. La gran pregunta es qué grado de gravedad pueden tener sus dichos. No hay dudas que en Rosario eso se toma como un pecado capital, aunque quizás no debería serlo. Los tiempos, es cierto, cambiaron porque hubo ídolos canallas que fueron o vistieron la camiseta de Newell's y viceversa, algo que en la actualidad no se permitiría por la enorme grieta que se generó y que se profundiza con el paso del tiempo.

Todo el revuelo que se despertó y que tuvo repercusión nacional obligó a Díaz, quien no jugó el clásico y permaneció en el banco, a grabar un video para explicar y brindar un comunicado a los leprosos. “No me di cuenta de que me estaban grabando. Fue una situación tensa en la que había gente rodeando mi auto y lo dije más que nada para zafar de la situación. Quiero aclarar que estoy 100% comprometido con Newell’s, estoy muy contento en el club más grande del interior y eso del video no es algo cierto, no es algo que piense ni sienta", sostuvo el volante y un semblante de dolor por el momento que le toca transitar.