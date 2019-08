Hoy, amistoso ante Argentino

En medio del parate que sufrirá el fútbol argentino por las elecciones del próximo domingo, Diego Cocca pretende que su equipo no pierda ritmo de competencia. Sabiendo que la exigencia no será la misma y que no habrá pelea por los puntos, el entrenador canalla diagramó un amistoso para hoy frente a Argentino. Y para ello ayer puso en práctica un trabajo táctico en el que la nota destacada fue que el equipo que paró en cancha fue el mismo que inició el partido contra Talleres (los mismos también de Atlético Tucumán). Eso no quiere decir que hoy no realice alguna modificación, pero todo va en camino a que este nuevo ensayo sea con las caras que venían jugando. ¿Qué significa esto? Que tanto Lucas Gamba como Sebastián Ribas deberán esperar para ver si pueden poner un pie en el equipo titular.

Si Central forma de la manera que se prevé ante Argentino no es garantía que lo mismo ocurra contra San Lorenzo dentro de ocho días. Es que Cocca tendrá toda la semana que viene por delante para seguir buscando alternativas, pero más que eso para evaluar en el día a día la evolución física y futbolística de algunos jugadores, especialmente por el lado de Gamba.

Lo concreto es que hoy habrá amistoso ante el albo (dos partidos de 70 minutos cada uno), en Arroyo Seco y a puertas cerradas, y el canalla formaría con: Ledesma; Molina, Caruzzo, Barbieri y Brítez; Rius, Rinaudo, Gil y Zabala; Lovera; Riaño.