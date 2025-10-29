Holan está decidido a romper el molde en Central y espera poder hacerlo ante Instituto

El entrenador canalla comenzó con las pruebas en el equipo y tiene una idea clara en la cabeza en busca de asegurarse el primer puesto en la tabla anual

Ariel Holan comenzó con los trabajos tácticos de cara al choque de Central el viernes ante Instituto.

A días nomás del partido contra Instituto, Ariel Holan comenzó a mostrar las cartas sobre el Central que tiene en mente para el viernes por la noche y el técnico podría lograr algo que no pudo hacer en lo que va del torneo Clausura.

El último antecedente que tiene el entrenador Canalla son esos 45 minutos disputados en Junín, frente a Sarmiento, y sobre ello trabajó pensando en el equipo que podrá en cancha contra Instituto (el viernes desde las 21.15, con arbitraje de Nicolás Ramírez) .

Por supuesto todavía no hay confirmación, pero de poder llevar adelante el plan que tiene en mente podría lograr algo por primera vez en el semestre: repetir equipo .

En el primer trabajo táctico de la semana, Holan probó con los mismos once que vienen de jugar contra Sarmiento y teniendo en cuenta que sólo se disputaron 45 minutos, el desgaste no fue tanto.

>>Leer más: Central: la millonaria cifra que el Banco Central le reclama al club de Arroyito

DuarteMB Gaspar Duarte viene de jugar en Junín y el DT lo piensa entre los once de Central para jugar en Córdoba. Marcelo Bustamante / La Capital

La idea del DT Ariel Holan

Con esto, la idea primordial es mantener a Gaspar Duarte entre los titulares. El extremo volvió ante Sarmiento después de dos fechas sin ser convocado por una lesión muscular.

Quizá sea ello lo que le dé fuerza a esa idea de “duda”, según apuntaron, que tiene el DT justamente en esa posición. Trascendió que la única incógnita que tendría el DT sería justamente entre Duarte y Santiago López.

De ser Duarte el elegido, Holan podría repetir equipo por primera vez en el torneo. Hasta aquí, por lesiones, suspensiones o decisiones estrictamente de orden siempre cambió.

>>Leer más: Central, un claro merecedor del puesto que ya logró en Copa Libertadores

Una de las veces que más cerca estuvo de repetir equipo fue entre Talleres y Gimnasia, pero finalmente en ese choque contra el Lobo se vio en la obligación de echar mano a Enzo Copetti por una molestia muscular del propio Duarte.

GimenezMB Enzo Giménez se ganó un lugar en el equipo, como extremo o como lateral. El viernes otra vez iría como marcador de punta. Marcelo Bustamante / La Capital

Respecto al resto, nada parece indicar que habría cambios, por lo que Enzo Giménez se mantendría en el equipo como lateral por derecha y Emanuel Coronel como alternativa en el banco de relevos.

El probable del Canalla en Córdoba

Pasando en limpio, el probable de Central para visitar a Instituto sería con: Jorge Broun; Enzo Giménez, Facundo Mallo, Juan Cruz Komar y Agustín Sández; Franco Ibarra e Ignacio Malcorra; Gaspar Duarte, Ángel Di María y Jaminton Campaz; Alejo Veliz.