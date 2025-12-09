La Capital | Ovación | hockey

Hockey: Las Leoncitas derrotaron a Alemania y son semifinalistas del Mundial Junior

El seleccionado argentino logró imponerse por 2 a 1 ante Alemania y se metió entre las cuatros mejores de la competencia. Este miércoles, enfrentará a China

9 de diciembre 2025 · 08:15hs
Las Leoncitas dieron un paso más en su búsqueda de la final del Mundial que se disputa en Chile.

Las Leoncitas dieron un paso más en su búsqueda de la final del Mundial que se disputa en Chile.

El seleccionado argentino de hockey femenino sub-21 le ganó a Alemania por 2-1 en el encuentro que disputaron en el estadio Nacional de Chile. El triunfo permitió a las juveniles argentinas ser semifinalistas del Mundial Junior de hockey femenino, instancia en la que enfrentarán este miércoles a China.

Las goleadoras del encuentro fueron Juana Castellaro, en el tercer cuarto, y Victoria Falasco, en el último parcial. Y con esta victoria el conjunto logró estar en las semifinales de la cita mundialista.

Con un partido de comienzo parejo, con las arqueras imponiéndose en diversos córneres cortos y jugadas de peligro, el primer gol llegó en el tercer cuarto, por medio de un córner corto que fue ejecutado por Juana Castellaro.

Victoria difícil y a las semifinales

Aunque el rival pudo empatar apenas un minuto después, el combinado albiceleste pudo quedarse con la ventaja en el cuarto parcial, luego de un remate de Lourdes Pisthon cuyo rebote fue capturado y convertido por Falasco.

>>Leer más: Hockey: con un final polémico, los Leoncitos perdieron y jugarán por el bronce del Mundial

Con el triunfo, el equipo que dirige Juan Martín López, que viene de un gran paso por la fase de grupos, con triunfos por 8-0 ante Gales, 13-0 ante Zimbabue y una igualdad por 1-1 ante Bélgica, jugará la semifinal del torneo mundialista midiéndose ante China.

