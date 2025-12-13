Cierre del año nacional y zonal del automovilismo, con Agustín Canapino en busca del tercer título

Agustín Canapino va por la corona del TC Pick Up, en el cierre de cuatro categorías en el Mouras. Las Agrupadas, en Paraná. Telón del automovilismo argentino

Agustín Canapino, el rey del automovilismo argentino, va por el tercer título nacional en el año de su regreso tras la experiencia en la IndyCar, en el TC Pick Up. Las Agrupadas cierran también en Entre Ríos.

Agustín Canapino acaba de consagrarse en el TC y antes lo hizo en la flamante Turismo Carretera 2000. Ahora va por otra categoría de la ACTC, el TC Pick Up , aunque no la tendrá nada fácil en La Plata. Eso, a nivel nacional. El automovilismo 2025 baja el telón también a nivel zonal con las Agrupadas en Paraná.

La acción de este domingo en el Mouras será la última del año automovilístico . Y se definirán cuatro títulos: el del TC Pick Up, el TC Pista Pick Up, el TC Mouras y el TC Pista Mouras.

Ya antes se cerraron los campeonatos del TC, TN, TC 2000 y casi todas las categorías nacionales y zonales. En el Mouras se baja el telón a todo.

Y Canapino, el rey del año, llega como líder a la última fecha, claro que con muchos menos margen que en la semana pasada en el mismo Mouras, cuando definía su 5ª corona del TC. Le lleva apenas 6 puntos a Mariano Werner, 8,5 al múltiple campeón de la especialidad Juan Pablo Gianini y varios más tienen chances, como el de Villa Minetti Ignacio Faín.

La clasificación no le fue beneficiosa, ya que finalizó 7º y largará la 1ª serie en el 4º lugar, justo detrás de su principal rival, Werner. Las definiciones del TCP Pick UP, el TCM y el TCPM también prometen alto voltaje.

En Parana, las Agrupadas

Mientras, las Categorías Agrupadas Federadas definen sus 4 campeonatos en Paraná, con un parque muy escaso que habla de la crisis económica que golpea a todo el mundo.

El TA1600 es el único que tiene campeón, el piloto de Las Petacas Andrés Cief, que por cierto no estuvo en la clasificación en el Volantes Entrerrianos y definen la C2, el TC 4000 del Sur y la Monomarca Fiat. El rosarino Santiago Abad marcó el mejor tiempo con 5 autos en pista.

En el TC 4000 del Sur hay tres candidatos: Santiago Trípodi (290 puntos), Juan Cruz Federici Di Palma (284) y Juan Manuel Lundardelli (249). El arrecifeño ganó la primera pulseada con la pole, seguido por el líder de Arroyo Seco, con apenas 6 autos en pista.

La Monomarca Fiat está también muy apretada y se define entre dos: el baigorriense Nicolás Fernández (307 puntos) y el de Murphy Matías Scoponi (289,5). El escolta hizo la pole y el puntero fue 3º, con ocho autos en pista.

Y en el TA Clase 2, el baigorriense Giuliano Rivosecchi (265,5 puntos) tiene todo para festejar y el que se la pelea es el venadense Juan Manuel Frúa (239). Por lo pronto, Frua clasificó 2º del retornado venadense Pablo Matich y el lìder 7º, con 10 autos en pista.