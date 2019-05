Cuando parecía que el miércoles el último partido por la Copa Libertadores sería el marco ideal para la despedida de Germán "el Chaco" Herrera, las declaraciones del delantero expusieron un conflicto con el entrenador Diego Cocca que también habló en este mediodía convulsionado en Arroyo Seco.

El primero en aparecer en escena fue Herrera que sorprendió al decir que el entrenador le había dicho que no iba a jugar el próximo miércoles. Luego el propio Cocca admitió que no considera incluir al Chaco entre los once titulares pero aclaró que le dará un tiempo en el campo de juego en su último partido oficial: "Seguro que va a jugar y se va a poder despedir de su gente".

En el inicio del diálogo con la prensa, Herrera expuso su angustia por la decisión del entrenador: "La verdad es que estoy muy triste con esta situación porque siempre me manejé con gran respeto y profesionalismo. Enterarme que no voy a jugar el último partido de mi carrera me pegó fuerte, no lo esperaba".

"En 16 años de carrera ayer fue la primera vez que me acerqué a un entrenador para decirle que esperaba jugar un partido y la respuesta de Cocca fue que estaba pensando que era un partido normal para él y que iba a poner lo mejor a su criterio. A mí no me entra en la cabeza, no lo entiendo, siento que de alguna manera me faltaron el respeto en esa situación", agregó el Chaco.

Con la voz quebrada, contó el entredicho que tuvo con el entrenador: "Le dije que si era una final o si había posibilidades de clasificación la entendía, pero la realidad marca que no jugamos por nada y soñé mucho con este partido, con esta despedida. Me fui con mucha bronca a mi casa, muy triste, sin ganas de volver. Lo hablé con mi señora y me dijo que yo no me puedo perder esto, espero que la gente vaya a la cancha porque es lo que siempre soñé, aunque no es como lo hubiese querido".

"A mí no me entra en la cabeza, no lo entiendo, siento que de alguna manera me faltaron el respeto en esa situación"

Consultado sobre si aceptaría ir al banco de suplentes, expresó: "Soy un agradecido al club, a la institución y a la gente que me brindó un cariño enorme. Si me toca jugar voy a jugar porque soy profesional, me debo a mis compañeros y a la institución".

"Uno siempre quiere jugar, pero con Boca era una situación para pensar más en el equipo por eso siempre acepté esas decisiones, el entrenador es el que está a cargo del equipo y lo respeto. Quería jugar, pero si me toca ir al banco el miércoles, lo voy a hacer, se lo debo a mi familia y a mi también", precisó.

"Desde que decidí el retiro estoy muy contento y satisfecho por todo lo recorrido, jugué en grandes equipos y la carrera fue muy linda. Estoy orgulloso de poder haber hecho este recorrido. Logré 5 campeonatos y uno en mi vuelta a Central ", dijo.

Inmediatamente después de los dichos de Herrera, fue Cocca el que habló y si bien admitió que le dijo al jugador que no sería titular, calmó las aguas diciendo que le daría la chance de ingresar para despedirse.

"Hablamos con el Chaco, siempre con respeto, él está pasando un momento difícil como jugador, su último partido y está claro que me pongo de su lado y seguro que va a jugar y se va a poder despedir de su gente. Para Central queremos que el equipo juegue bien y gane", expresó Cocca.



Cocca justificó su decisión en que debe armar el mejor equipo para ganar: "Ya le dije que va a jugar, no de arranque, pero va a jugar. Yo lo entiendo y entiendo el momento, pero para nosotros es importante ganar. Mi función es poner al mejor equipo para ganar, representamos a Central y queremos darle una alegría a la gente".

"Vamos a poner el mejor equipo que podamos tener y sin dudas Herrera va a jugar y va a poder despedirse de su gente", dijo.