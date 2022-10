Heinze, el gran sueño de Newell's para repatriarlo como DT

En Newell's reconocen que crece la ilusión de poder sumar al Gringo Heinze como entrenador. Adrián Coria cumplió con creces y no hay que tacharlo para seguir

Gabriel Heinze, difícil, no imposible.

“Es el sueño de todos. No depende de nosotros”. Esta fue la respuesta desde el club del Parque ante la consulta de si era posible que Gabriel Heinze sea el nuevo técnico del equipo rojinegro, un rato después del empate de Newell’s ante Barracas. No fueron tajantes ni precisaron sobre negociaciones, pero por lo pronto no lo bajaron. Una razón más que suficiente para encender la ilusión.