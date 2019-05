El tiempo se acaba. El momento se acerca. El de la definición para un lado o para el otro. Gabriel Heinze tiene que tomar una decisión y hay dos clubes que esperan con ansiedad su palabra final. Newell's ruega que sea el próximo técnico del equipo tras la salida de Héctor Bidoglio. Y, tal como se anunció semanas atrás, la dirigencia leprosa iba a aguardar todo el tiempo necesario a que el Gringo diera a conocer sus intenciones. Llegó el día y en Vélez los directivos también transitan por el camino de la ansiedad para saber si aceptará o no la propuesta que le acercaron antes del receso. Sólo el Gringo tiene la respuesta y hay una incertidumbre extrema tanto en el Parque de la Independencia como en Liniers.

En Rosario las diversas voces no oficiales consultadas por Ovación insisten en que finalmente le dará el guiño a Newell's, más en este momento en que el club necesita de un nombre de peso que pueda soportar la presión en la que estará inmerso el plantel en la próxima Superliga. Ya que arrancará en descenso y la misión será hacerlo subir en la tabla del promedio y ratificar la permanencia en primera. Heinze es el nombre indicado y el que cuenta con todo el consenso del mundo leproso. En cualquier encuesta que se realice gana por escándalo ante los nombres de posibles entrenadores que se le pongan enfrente. Ninguno de los mencionados _y que se fueron cayendo por la escasa fuerza que tenían_ tiene la chapa suficiente como para opacarlo. Y para el presente leproso es el DT indicado, por eso la espera.

En Vélez los dirigentes se llamaron a silencio. Ninguno se animó a entregar un dato ante las consultas de este medio y están a la espera de una notificación del Gringo sobre lo que hará. Si renovará el vínculo que le fue ofrecido en dos ocasiones, en diciembre de 2018 y en marzo de este año, o por el contrario les cumple el sueño a los hinchas rojinegros. Lo que sería una salvación, a la vez, para la dirigencia, porque calmaría los intensos cuestionamientos que viene soportando.

Hoy o mañana tendría que estar la resolución del Gringo, quien a la vez sigue siendo mencionado como candidato en Olympique de Marsella tras la salida del entrenador Rudi García.

A Newell's el tiempo se le agota porque no sólo debe iniciar con intensidad la pretemporada, sino también definir la cuestión de los refuerzos y los futbolistas que no tendrán lugar en el plantel. Ya pasaron 32 días desde la salida oficial de Bidoglio (60 desde que renunció y ya se sabía que no seguía) después de que su equipo fuera eliminado de la Copa Superliga por Gimnasia. Muchos días transitaron de espera y confianza extrema de que llegará el “sí” tan soñado. De no ser así el castillo de naipes de la ilusión se caerá, habrá una enorme desazón y ahí sí los directivos tendrán que contratar otro nombre. Pero, sin dudas, nada será igual.