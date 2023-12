Guillermo Coria: "Rosario demostrará con la Copa Davis que es una ciudad importante"

El rival de Argentina será Kazajistán, país de Asia Central de clima frío. "Jugar de local siempre es un plus. Tenés más presión porque están tus amigos, tu familia. Pero es una motivación. Nos juega a favor" , señaló Coria. En este sentido, el capitán del equipo argentino advirtió que el clima rosarino será una ventaja para los jugadores locales. El calor y la humedad ya son moneda corriente para quienes habitan el litoral. Sin embargo, Coria sugiere que para los kasajos puede ser una molestia.

Además, las canchas y su superficie resultan otro plus a la hora de pensar la competencia que se va a llevar adelante en pocos meses. Jugar en polvo de ladrillo también es una ventaja para los argentinos: "Nuestros jugadores son más fuertes ahí", sostiene. Si bien esto no quiere decir que el adversario se encuentre en inferioridad de condiciones, sí remarca que representa una comodidad grande para los jugadores locales.

