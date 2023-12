Copa Davis en Rosario: "Estamos a la altura de recibir este evento"

"Rosario tiene que ser relanzada al país y al mundo. Tenemos que lograr que nos dejen de ver como come gatos o como la ciudad narco. Tenemos que empujar todos para que esto cambie. Ser sede de la Copa Davis es una buena oportunidad", afirma el presidente del Jockey Club, Charles Roberts. Si bien no todavía no hay una confirmación oficial, todo pareciera indicar que el club centenario será sede del encuentro que disputarán Argentina y Kazajistán en el inicio de la próxima Copa Davis.