La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

El argentino fue competitivo de entrada en el primer ensayo de Monza, con un Alpine igual al de Pierre Gasly, que recibió mala noticia de la FIA

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

4 de septiembre 2026 · 08:33hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Alpine y sus pilotos. Aron

El Alpine y sus pilotos. Aron, que hizo la FP2, Franco Colapinto y Gasly en el box de Monza.

Franco Colapinto dejó buenas sensaciones en el inicio de la actividad en Monza, con un Alpine que recibió las mismas actualizaciones que Pierre Gasly estrenó en Zandvoort. La FP2 será a las 11.

Colapinto finalizó noveno y con gomas medias,en una práctica dominada por las Ferrari de Charles Leclerc y Lewis Hamilton. Quedando a un segundo de la punta.

Quedó la duda sobre qué hubiera pasado si Colapinto cerraba su único intento con gomas blandas, cuando perdió algo en la curva Parabólica, pero siempre se mostró competitivo. Un buen inicio sin dudas.

De hecho, Gabriel Bortoleto le sacó el octavo lugar al final con gomas blandas por solo 22 milésimas.

Leclerc-Hamilton-Russell-Lawson-Antonelli-Norris-Lindblad-Bortoleto-Colapinto-Aron completaron el top ten.

Luego Piastri, Tsunoda, Hulkenberg, Bearman, Browning, Sainz, Iwasa, Alonso, Ocon, Bottas, Stroll y Herta.

La gran decepción de Alpine

La noticia de la mañana fue sin embargo, que el tribunal de Apelación de la FIA fue para atrás en el derecho de revisión que había interpuesto Alpine en Mónaco, por el cual Pierre Gasly había recuperado el podio que había logrado en pista y que le habían quitado por dos penalizaciones de 10 segundos.

Red Bull y McLaren apelaron esa decisión porque consideraron que ellos se perjudicaron, ya que también fueron víctimas de las malas mediciones en la calle de boxes y no pudieron recuperar la sanción, ya que las cumplieron en carrera, a diferencia de Gasly. El francés pasó entonces del 3° al 7° puesto.

Alpine expresó su decepción pero dejó claro que no volverá a apelar la decisión. Isack Hadjar, de nuevo ausente por la lesión en la muñeca (lo reemplaza Liam Lawson y a este Yuki Tsunoda) heredó el tercer puesto.

>>Leer más: Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Qué pasó en la FP1 de Monza

Colapinto no se midió con Gasly, ya que el volante del francés lo tomó Paul Aron tal como lo determina el reglamento.

Además estarán ausentes Max Verstappen, Checo Pérez y Alex Albon, reemplazados por los rookies Ayumu Iwasa, Colon Herta y Luke Browning.

Además, más allá de lo que pasó en la FP1 y pasará en los otros ensayos y clasificación, el local Kimi Antonelli partirá último porque cambió la unidad de potencia.

El argentino salió con gomas medias de entrada y todo fue disperso de entrada, ya que la mayoría lo hizo con duras, mientras Liam Lawson por ejemplo usaba blandas.

>>Leer más: El peso de las reglas de la FIA y la falta de sentido común en el camino de Franco Colapinto

Sobre los 15 minutos, Colapinto hizo buenos tiempos y Lawson hacia lo mejor.

Russell establecía lo mejor con gomas medias, Norris lo superaría y Colapinto se ponía a solo tres décimas.

En ese momento salió el VSC porque Herta quedó parado con el Cadillac. Y hubo bandera roja porque debieron sacarlo con grúa.

Al reanudarse, Colapinto calzó gomas blandas y venía bajando todo, pero se fue algo ancho en la parabólica y perdió el intento. Y no volvió a hacer otro.

En tanto, Aron sí hizo dos intentos con gomas blandas y quedó a 149 milésimas del argentino, casi con la bandera a cuadros, redondeando un buen inicio general de Alpine.

Una pena porque seguramente hubiera trepado más, pero la FP1 terminó prometedora para el argentino.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto disputará el GP de Italia en Monza este fin de semana.

Colapinto correrá en Monza: días y horarios del GP de Italia de la Fórmula 1

La divertida presentación de lo que fue la noticia del día para la Fórmula 1, la continuidad de Franco Colapinto en Alpine. Flavio Briatore, Steve Nielsen mostrando el cuadro, Pierre Gasly y el argentino.

Las cinco razones por las que Franco Colapinto seguirá otro año en la Fórmula 1

Maia Reficco habló sobre su vida amorosa

Maia Reficco habló de Colapinto y su vida amorosa en medio de los rumores

La palabra de Franco Colapinto y Flavio Briatore luego del anuncio de Alpine

La reacción de Franco Colapinto tras asegurarse su continuidad en Alpine

Ver comentarios

Las más leídas

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Estudiantes se reforzó con un ex-Newells para afrontar la triple competencia

Estudiantes se reforzó con un ex-Newell's para afrontar la triple competencia

Lo último

Duro golpe para Alpine en la Fórmula 1: Pierre Gasly perdió el podio del GP de Mónaco

Duro golpe para Alpine en la Fórmula 1: Pierre Gasly perdió el podio del GP de Mónaco

Empresas del departamento San Martín buscan nuevos mercados en el exterior

Empresas del departamento San Martín buscan nuevos mercados en el exterior

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Mediante un crédito a tasa blanda ofrecido por la gestión provincial, sale a la calle una nueva tecnología para reducir costos en el servicio
Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Por Lucas Ameriso
El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro
La Ciudad

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria
Policiales

Investigan el intento de femicidio de una joven baleada en Granadero Baigorria

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Por Aníbal Fucaraccio
Ovación

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Valor producto: se aprobaron créditos por más de $ 67 mil millones
Financiamiento

Valor producto: se aprobaron créditos por más de $ 67 mil millones

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

La vida de un exjugador de Central: trabaja de albañil e integra el equipo de amigos del barrio Las Flores

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Femicidio seguido de suicidio: nueva hipótesis sobre los cadáveres hallados en un auto quemado

Estudiantes se reforzó con un ex-Newells para afrontar la triple competencia

Estudiantes se reforzó con un ex-Newell's para afrontar la triple competencia

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Ovación
Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Por Gustavo Conti
Ovación

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Un prometedor inicio de Franco Colapinto en Monza con las actualizaciones del Alpine

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

Juegos Suramericanos: Rosario de fiesta, se inaugura el Centro Acuático Provincial

La mano de Kudelka y el crecimiento colectivo, para que Newells salga bien parado del clásico

La mano de Kudelka y el crecimiento colectivo, para que Newell's salga bien parado del clásico

Policiales
Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa
Policiales

Femicidio en Villa Gobernador Gálvez: la identidad de la víctima y un video clave para la causa

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Procesaron por lavado al empresario rosarino exnovio de Victoria Xipolitakis

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

Inauguraron la cárcel de Recreo con un sistema de seguridad basado en inteligencia artificial

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La joven que sufrió un intento de femicidio en barrio Abasto recibió el alta

La Ciudad
El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro
La Ciudad

El largo viaje de Guille: desde la escuela media de la UNR hasta el Instituto Balseiro

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

Se viene el primer taxi a motor eléctrico de Rosario y hay otros 15 por adjudicarse

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas

El tiempo en Rosario: viernes algo nublado antes de que empiecen a bajar las marcas

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes

Denuncian a desarrolladora por demoras de hasta siete años en la entrega de lotes

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora
Economía

Santa Fe consolida su lugar como segunda provincia exportadora

Sobran dólares y faltan pesos: el diagnóstico del gurú rosarino del blue
Economía

"Sobran dólares y faltan pesos": el diagnóstico del gurú rosarino del blue

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA
Política

Destituyeron a un fiscal por simular un robo y ya son diez los casos que sacuden al MPA

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años
Información General

Dos naves espaciales se acercan a Mercurio tras un viaje de casi ocho años

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario
Información General

Strava: la app deportiva que se convirtió en el nuevo Tinder y causa furor en Rosario

Trump comenzará a construir su propio arco del triunfo en Washington
El Mundo

Trump comenzará a construir su "propio" arco del triunfo en Washington

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción
Política

Murió un exfuncionario que iba a declarar en un caso de corrupción

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas
Política

La Casa Rosada anunció que Chile ratifica la soberanía argentina sobre Malvinas

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta
La Ciudad

Barrio Chino en Rosario: los lugares donde se analiza instalar la propuesta

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció
La Ciudad

Terminó de jugar al fútbol con su hermano, se descompensó y falleció

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas
Información General

La Policía británica busca 70 mil pintas de cerveza Guinness robadas

Advierten que el presidente Javier Milei está en modo Galtieri
Política

Advierten que el presidente Javier Milei "está en modo Galtieri"

En Chile, Milei criticó a Pedro Sánchez y reivindicó el derrocamiento de Allende
Política

En Chile, Milei criticó a Pedro Sánchez y reivindicó el derrocamiento de Allende

Un estallido en San Cristóbal generó alarma: estudiantes terminaron hospitalizados
La Región

Un estallido en San Cristóbal generó alarma: estudiantes terminaron hospitalizados

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34
La Ciudad

Un motociclista murió tras caer al canal Ibarlucea por un choque en la ruta 34

Don Web afirmó que este jueves estaría solucionada la falla en sus servidores
Tecnología

Don Web afirmó que este jueves estaría solucionada la falla en sus servidores