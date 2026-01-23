La Capital | Ovación | Newell's

Gritó goles en Newell's, salió campeón del mundo y ahora trabajará en River

River anunció la contratación de un exfutbolista de notable recorrido internacional, que en 2013-14 jugó una temporada en Newell's

23 de enero 2026 · 18:32hs
David Trezeguet grita su gol en Newell's ante Quilmes en 2014 en el Coloso.

El exjugador de Newell's, David Trezeguet, fue presentado oficialmente en un nuevo rol institucional orientado a la vinculación y representación de River Plate, entidad donde también tuvo un paso como futbolista antes de recalar en el Parque independencia en 2013. Es ídolo de la Juventus y campeón del mundo con la selección de Francia.

En Newell's, David Trezeguet jugó en la temporada 2013-14, disputó 30 partidos y anotó 9 goles. Llegó al Parque luego de lo que fue el título obtenido por el equipo del Tata Martino en 2013. Lo curioso de su paso por Newell's fue que en muchos partidos fue suplente del juvenil Fabián Muñoz, cuando el entrenador era Alfredo Jesús Berti.

Mientras que en River jugó en las temporadas 2012 y 2013, participando en 37 partidos y anotando 17 goles. Pero, fundamentalmente, Trezeguet es ídolo de la Juventus de Italia y fue campeón del mundo con la selección de Francia en el Mundial de 1998 y ganó Eurocopa 2000. Su notable carrera comenzó en Platense.

El anuncio de River

En River fue presentado por el presidente Stefano Di Carlo. "Con una historia estrechamente ligada a River, una extensa trayectoria como jugador en la élite del fútbol mundial y experiencia en funciones de representación institucional en Juventus, Trezeguet se incorpora como una figura de referencia para continuar fortaleciendo el posicionamiento de River. En este marco, trabajará de manera articulada con las áreas de institucional, marketing y comercial, colaborando en el diseño y la ejecución de iniciativas que generen nuevas oportunidades de valor para la institución", aclaró River en sus sitios oficiales.

