Gran triunfo de Central ante Barracas, con un alternativo y en la previa de la vuelta por la Libertadores

El Canalla lo ganó como visitante por 1 a 0 con gol de Alan Rodríguez en el primer tiempo. Un envión anímico importante de cara al viaje a Brasil

Seguir a La Capital en Google

En la previa, las luces no funcionaron y los futbolistas estuvieron a oscuras.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Alexis Soto y Tomás Badaloni se esfuerzan ante la marca de los jugadores de Barracas Central.

Alan Rodríguez acaba de convertir un golazo y sale a festejarlo. Fue el tanto con el que Central se puso en ventaja.

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Central logró un triunfo importantísimo como visitante ante Barracas Central , porque fue con un equipo alternativo, ya que Almirón guardó a todos los titulares de cara a la revancha en Brasil por la Copa Libertadores. Con esta victoria el Canalla quedó tercero en la zona B y, además, a tres puntos de la cima en la tabla anual.

El gol del equipo canalla lo logró Alan Rodríguez, quien jugó su primer partido como titular, en el primer tiempo. Fue una maniobra de lujo, con un gran control y una excelente definición.

Ahora sí Central pondrá la cabeza decididamente en el encuentro de vuelta por los octavos de final de la Libertadores, ante Corinthians.

El minuto a minuto en el Chiqui Tapia

Final del partido. ¡GANO CENTRAL!

90+3 Cabezazo de Candia en el corazón del área, tapó otra vez Werner.

90+2 Gran tapada de Werner ante Candia en un mano a mano.

84' Remate de Bruera desde lejos, Werner alcanzó a tocarla y la pelota dio en el travesaño.

62' Central tuvo el segundo, pero Tobio la sacó sobre la línea.

58' Cambio en Central, se produce el debut en primera de Ávaro Güich. Ingresó por Juan Giménez.

55' Centro de Badaloni desde la izquierda y Verón no llegó a empujarla.

49' Cabezazo de Tobio tras un córner, la tapó Werner con el pecho.

Comenzó el segundo tiempo.

Final del primer tiempo, lo gana Central por 1 a 0 con gol de Alan Rodríguez.

39' ¡GOL DE CENTRAL! Alan Rodríguez recibió tras pase de Zaracho, inventó una genialidad y definió contra el palo izquierdo.

32' Buen pase de Julián Fernández para Soto, pero un poco largo. Llegó antes el arquero Miño.

22' Amonestado Juan Giménez.

19' Sebastián Zaracho fue amonestado.

11' Gonzalo Maroni encaró de frente al arco, pero Mallo lo tapó justo, desde el piso.

3' Julián Fernández probó con derecha, se fue cerca del ángulo superior izquierdo.

Comenzó el partido.

A las 20.15 comienza el partido, con el arbitraje de Pablo Dóvalo.

Así forma #RosarioCentral



#TorneoMercadoLibre Clausura

Seguilo en vivo por TNT Sports Premium

Suscribite al Pack Fútbol pic.twitter.com/umyQ8lUPPp — Rosario Central (@RosarioCentral) August 16, 2026

>>Leer más: Cómo le fue a Central las últimas veces que puso un equipo alternativo o con mayoría de suplentes

Las estadísticas de Barracas vs. Central