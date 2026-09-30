A una hincha de Central la atacaron con piedras frente al Coloso cuando volvía del festejo

Brenda recibió un impacto en su cabeza cuando regresaba del Monumento en moto con su hijo tras celebrar el campeonato canalla. Recibió seis puntos de sutura

Brenda fue atacada por un piedrazo en Pellegrini y Callao tras los festejos de Central

Cuando ya terminaban los festejos de los hinchas de Rosario Central por la obtención de la Supercopa Internacional, una joven recibió un piedrazo en su cabeza en la esquina de Pellegrini y Callao, frente al estadio de Newell's, cuando regresaba en moto con su hijo desde el Monumento a la Bandera hacia su casa

Algunos simpatizantes de Newell’s, que la mujer atacada los ubica en el cantero de la avenida, arrojaron piedras que impactaron en el casco de su hijo, según contó, y en su cabeza, en la zona de la sien, lo que le generó un corte profundo que requirió de varios puntos de sutura.

La joven de 32 años, llamada Brenda , realizó un descargo en sus redes y compartió fotos posteriores al ataque en la que está siendo atendida y se la ve ensangrentada.

“Volvía del Monumento después de festejar el campeonato de Central, feliz, como cualquier hincha que sale a disfrutar, y me crucé con unos hinchas de Newell’s que me tiraron un piedrazo en la cabeza” , escribió.

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Luego se preguntó: “¿Hasta dónde vamos a llegar por una camiseta, loco? Una cosa es cargar, putearse, tener rivalidad y gastarse entre hinchas. Pero agarrar una piedra y tirársela a una persona en la cabeza es de una locura y una cobardía tremenda”.

“Hoy me tocó a mí. Mañana puede ser un hijo, una madre, un hermano, un amigo. Porque cuando tiran una piedra así no saben dónde va a pegar ni cómo puede terminar”.

El episodio remite insoslayablemente al crimen de Ivana Garcilazo, la hincha de Central que volvía del Gigante de Arroyito tras un clásico y, también a pocas cuadras del estadio Marcelo Bielsa, recibió un piedrazo que terminó siendo mortal.

“Yo salí a festejar a mi equipo y terminé volviendo a mi casa con la cabeza rota. Eso no es fútbol, no es pasión y no es rivalidad. Es violencia de mierda”.

“Pueden tener los colores que quieran, pero antes que hinchas somos personas. Y estaría bueno que algunos se acuerden de eso antes de hacer una cagada que después no tiene vuelta atrás”.