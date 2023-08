Rugby: Gimnasia va por el bicampeonato en el Torneo Regional del Litoral

En el campeón defensor anuncian a 11 de los 15 que jugaron la final el año pasado, mientras que en el albinegro repiten 12. En el juego de las diferencias, en Gimnasia, Ignacio Palillo, Pablo Fenner, Felipe Costa y Teo Castiglione confirmados en la formación titular para hoy, no estuvieron en la final del 2022; mientras que Juan de Torres fue suplente e ingresó por Franco Palillo, a la vez que Franco Giudice jugó el año pasado de fullback y hoy lo hará de wing. Por el lado de Estudiantes, Fernando Ugalde, Tomás Maiztegui y Mateo Santana, no estuvieron en la definición anterior, mientras que Joaquín Maiztegui, que hoy va de titular, en 2022 ingresó en el lugar de Cubasso.

Enfrente estará Estudiantes, que llega con el hambre de alcanzar por primera vez el sitial más alto en el certamen y queriéndose sacar la espina que le quedó clavada el año pasado, cuando en su propia cancha, ante este mismo rival, el partido se le escapó por su propia inexperiencia. Para el partido de hoy, Raiteri confirmó un solo cambio: el ingreso de Fernando Ugalde en lugar de Nicolás Sain en la segunda línea.

Si bien las finales hay que jugarlas, los números le otorgan cierto hándicap a Gimnasia y Esgrima, campeón del Regional del Litoral en 2003, 2004 y 2022. En la presente campaña, el mens sana ganó hasta hoy 14 partidos y perdió solamente tres veces, aunque una de esas derrotas fue ante Estudiantes en el partido de vuelta de la primera fase disputado en el parque Urquiza. El equipo de Tato Martino suma 505 tantos a favor y 323 en contra. El albinegro de Pedro Raiteri, en tanto, tuvo una campaña más irregular que incluso la del año pasado, en la que venció en 10 oportunidades y cayó en la siete restantes, sumando 492 tantos a favor y 390 en contra.

Las formaciones

Gimnasia: Ignacio Palillo, Juan De Torres y Franco Palillo; Joaquín Ferreyra y Ramiro Guraya; Marco Gentili, Pablo Fenner y Ignacio Villegas; Felipe Costa y Ramiro Picotto; Gerónimo Galli, Andrés Speziali, Manuel Covella y Franco Giudice; Teo Castiglioni. Entrenador: Marcelo Martino.

Estudiantes: Valentín Haiek, Ramiro Gurovich y Matías Vidal; Fernando Ugalde y Facundo Ferrer; Felipe Villagrán, Juan Bautista Mernes y Alvaro Ferreyra; Tomás Maiztegui y Sebastián Dorigón; Joaquín Maiztegui, Mateo Santana, Bruno Heit y Augusto Perrén; Tomás Ferreyra. Entrenador: Pedro Raiteri.

Cancha: Santa Fe Rugby. Arbitro: Mauro Rivera. Hora: 15.30.

Un título compartido

El antecedente de la final jugada en 2022 no es el único en el historial de una definición entre ambos. Mucho antes de esto, en 1941, cuando la Unión de Rugby de Rosario era todavía la Unión de Rugby del Litoral Argentino (Urla) ambos conjuntos compartieron el título.

Estudiantes se había consagrado campeón en 1939 y 1940 por lo que en el ambiente rugbero del momento circuló con insistencia en Rosario una consigna: “Hay que cortarles la racha”.

La empresa no era fácil, ya que el equipo paranaense no solamente contaba con figuras desequilibrantes, sino que además poseía un juego de conjunto altamente efectivo pergeñado por el Patón Uranga. No hubo caso y el conjunto del parque Urquiza, en ese 1941, logró su tercer campeonato, pero debido a un mal manejo administrativo perdió puntos y compartió el primer lugar con Gimnasia y Esgrima.

Jugadas las 10 fechas, los entrerrianos se impusieron en ocho encuentros y perdieron los dos restantes (ante Plaza, ya que no se presentaron) terminando en la clasificación general con 16 unidades. Sin embargo en el partido ante Deportivo Central Argentino, el conjunto de Paraná incluyó en su formación a los jugadores Ricardo Arzac y Elías Sarrasqueta, que estaban expulsados, por lo que reglamentariamente no estaban habilitados para jugar. Al jugar cometieron una infracción que fue penalizada con la quita de puntos y que le permitió a Gimnasia y Esgrima alcanzarlo en el primer lugar en la tabla de posiciones.

En aquellos planteles jugaron Pedro Guraya para Gimnasia y Manuel Ferreyra para Estudiantes, quienes son los abuelos de Ramiro y de Alvaro y Tomás quienes se enfrentarán esta tarde en la gran final.

Duendes, por el premio consuelo

Duendes tuvo un año muy irregular y pagó muy caro el mal de ausencias que sufrió con el llamado de varios de sus jugadores a las distintas franquicias profesionales. Entró en las semifinales en la última fecha de la fase regular, pero no le alcanzó para doblegar a un equipo consolidado como Gimnasia y Esgrima y es por eso que hoy el verdinegro jugará desde las 13 por el premio consuelo ante Santa Fe Rugby, quien cayó en la otra semifinal ante Estudiantes.

Las formaciones

Santa Fe Rugby: Derito Tomás, Kilgelmann Agustín y Del Pazo Gonzalo; Frustragli Fabián y Botta Guillermo; Gorla Augusto, Gaggiamo Matías y Caputto Lucas; Santiago Quirelli y Fertonani Lucas; Foradini Agustín, Fernández Valentín, Gorla Santiago y Galassi Bautista; Borzone Dalmiro. Entrenador: Pablo Pfirter

Duendes: Francisco Angaroni, Bernardo Lis, Federico Bautista; Nicolás Sánchez y Federico Ciancio; Ignacio Gandini Lorenzo Colidio, Ignacio Gandini; Pedro Imhoff y Valentino Dicapua; Martín Pellegrino, Guido Chesini, Felipe Roldán y Marcos Simioni; Juan Rapuzzi (c). Entrenadores: Pavani, Nannini, Carranza.

Cancha: Santa Fe Rugby. Arbitro: Federico Longobardi. Hora. 13.

Toda la atención del rugby de la región estará puesta en lo que pase en la doble jornada en Sauce Viejo. Sin embargo, esta tarde habrá otras definiciones. En Esperanza, desde las 13, definen el título de Segunda División, Alma Junior y Jockey Club Venado Tuerto, partido que será dirigido por Facundo Gorla. A la misma hora, pero en Rafaela, Los Caranchos enfrenta a Círculo Rafaelino por el tercer puesto del mismo torneo.