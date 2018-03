El entrenador interino de Newell's, Fabián Garfagnoli, consideró que por el momento actual de la institución "está bien" que se haya apostado a "un técnico de experiencia" aunque consideró que ese factor puntualmente condicionó su continuidad al frente del equipo.

En rueda de prensa este mediodía en Bella Vista, Garfagnoli fue consultado sobre la llegada de Omar De Felippe y al respecto señaló que "por lo que se vio el otro día y por el momento de la institución está bien que hayan traído a un técnico de experiencia. En lo que a mí respecta, estoy muy conforme con lo que demostramos en este partido, los muchachos me respondieron. Creo que no estoy en el cargo no porque no tenga capacidad sino por mi falta de experiencia. Esto fue un tremendo privilegio y estuve muy a gusto".