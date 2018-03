Los trabajadores que recibieron el telegrama son seis y se desempeñan en la sede del Parque (tres de mantenimiento y uno del área de seguridad), un empleado de mantenimiento que lo hace en el predio de Malvinas, además del exarquero y actualmente en divisiones inferiores en Bella Vista, Carlos Panciroli. La copia del telegrama recibido por los trabajadores reza: "Por medio de la presente le comunicamos a usted que como consecuencia de la grave situación económica-financiera que atraviesa el club, que es de público conocimiento, y como consecuencia de un plan de reestructuración de personal decidido por la actual comisión directiva, procedemos a la extinción de su contrato de trabajo a partir del 28 de febrero de 2018 en los términos del artículo 247 de la ley 20.744 (t.o). Documentación a su disposición en el plazo de la ley".

Algunas versiones indican como disparador de los despidos la aparición de un pasacalles en las instalaciones del club con la leyenda "CD: Fuera del club, nos están destruyendo. Elecciones ya!!".

"Nos desayunos 8.30 de que había seis despedidos. Digo seis porque hay 6 con telegramas y uno al que lo habrían anoticiado de manera verbal. La causa que esgrimen es la crisis económica. Ya la abogada del gremio está haciendo la presentación en el Ministerio de Trabajo para pedir por la reincorporación de los trabajadores. Estos trabajadores ganan entre 18 y 20 mil pesos, no son para nada elevados sus salarios. No hay un procedimiento preventivo de crisis, porque si fuera como ellos argumentan, las indemnizaciones serían al 50 por ciento. Pero no hay nada presentado, por eso no hay crisis", señaló Pedro Dimorelli, secretario gremial de Utedyc, al programa Trascendental, que se emite por La Ocho.





Seis empleados de Newell's Old Boys no pudieron realizar hoy sus trabajos al impedírsele el ingreso, donde les fue entregado la copia de un telegrama de despido, que lleva la firma del secretario del club, José Menchón, donde se aduce como motivo de la decisión "la grave situación económica-financiera" por la que atraviesa el club.