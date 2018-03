Omar De Felippe es el nuevo entrenador de Newell's. El juez encargado del paraguas judicial, Fabián Bellizia, junto al órgano fiduciario dieron el visto bueno para el arribo del técnico y se convierta en el sucesor de Juan Manuel Llop. Tal como publicó Ovación en su edición de ayer, la comisión directiva finalmente se puso de acuerdo en el nombre y el ex conductor de Vélez, entre otros nombres, ganó la votación interna y conformó para que tome el mando del conjunto leproso en un momento tumultuoso y con necesidad de renovar el aire. Otro dato saliente, sobre todo en el ámbito judicial, es que la cuestión económica estuvo dentro de los cánones solicitados para su aprobación. De todas formas, en este caso la determinación pasaba por lo dirigencial y el magistrado debía dar su opinión al respecto. Teniendo en cuenta la situación en la que se encuentra Newell's era impensado que surgiera una "resolución negativa", dijeron desde el Parque.

Cuando la CD tomó la determinación de solicitarle al Chocho la dimisión, ya estaba en la búsqueda de un reemplazante. De hecho, tras la derrota leprosa en el clásico el año pasado hubo un contacto con De Felippe, aunque sólo quedó en eso porque Llop decidió dar pelea con el fin de cambiar el andar leproso. El andar para nada auspicioso aceleró los tiempos y los dirigentes comenzaron a dar a conocer a sus elegidos para este momento. Hubo una decena de entrenadores que con el paso de los días se fueron tachando, algunos de ellos por sí solos, por audios que se viralizaron o porque no colmaban con las expectativas.

Si bien hubo en el medio otro apellido que pisaba fuerte como Gustavo Quinteros, finalmente la mirada esperanzadora se posó sobre la figura de De Felippe. Un conocedor del fútbol argentino, con amplio recorrido y con experiencia para afrontar situaciones complejas. Por supuesto que el rubro económico también incidió en la elección porque se ajustó a las condiciones leprosas y de no dispararse con el contrato que tenía el Chocho.

Ayer por la mañana todo lo resuelto por la dirigencia fue expuesto ante Bellizia y los miembros del órgano fiduciario, quienes finalmente dieron el visto bueno para que se realice el contrato. "Todo indicaría que lo estaría firmando el viernes (por mañana) a más tardar", le confiaron a este diario diversas fuentes judiciales consultadas y en consonancia con lo expuesto desde el club. Primero estaba el trámite de la desvinculación de Llop para de esa manera poder legalizar el arribo de De Felippe.

Como primero deben realizarse todos los trámites de rigor y que se formalice a De Felippe como nuevo conductor de Newell's es que se optó que Fabián Garfagnoli no sólo conduzca los entrenamientos de la semana, sino que sea el DT el domingo frente a Banfield. Por supuesto que dentro de este ínterin el ex combatiente de Malvinas dará a conocer su pensamiento y seguramente pueda aportar alguna idea que tenga, sobre todo en la conformación del once principal. Por supuesto, siempre con la anuencia de Garfagnoli quien será en definitiva el que esté dentro del campo de juego.