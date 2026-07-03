Ganó Argentina con mucho sufrimiento a Cabo Verde: el minuto a minuto del partido en Miami

Argentina superó con mucho susto los primeros 16avos de final de su historia, en Miami, al vencer 3 a 2 a un duro Cabo Verde en suplementario tras igualar 1 a 1 en los 90. Ahora enfrentará a Egipto en los octavos de final, el martes en Atlanta.
En la ciudad donde reside Lionel Messi, la selección argentina derrotó a Cabo Verde por los 16avos de final en el suplementario por 3 a 2.
Argentina superó con mucho susto los primeros 16avos de final de su historia, en Miami, al vencer 3 a 2 a un duro Cabo Verde en suplementario tras igualar 1 a 1 en los 90. Ahora enfrentará a Egipto en los octavos de final, el martes en Atlanta.
Empataron en los 90' 1 a 1, con goles de Messi en el primer tiempo y Duarte en el segundo. En el suplementario sacó ventaja Lisandro Martinez pero se lo empató Lopes Cabral en el primer tiempo. Y en el segundo, el Cuti Romero estableció el 3 a 2 definitivo.
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114' El Dibu salvó el empate, en un tiro libre de Lopes Cabral.
110' GOL DE ARGENTINA. Córner de Messi desde la izquierda y gran cabezazo a la red del Cuti Romero.
105' Lo tuvo Messi de nuevo, que recibió de frente al arco pero sacó Vozinha.
102' GOL DE CABO VERDE. Tremenda acción de Lopes Cabral, que maniobra por izquierda y la clavó al ángulo opuesto del Dibu Martínez.
91' GOL DE ARGENTINA. Córner de Messi, la cabeceó hacia atrás Mac Allister y la recibió Lisandro Martínez. la paró y sometió de zurda a Vozinha.
Inicio de suplementario
90' (+4') Messi fabricó un tiro libre casi en la medialuna y le pegó abajo, al medio. Vozinha la sacó con las dos manos hacia adelante, en un rebote que nadie aprovechó.
84' Problemas para la selección. Medina y Enzo Fernández quedaron en el piso. El primero lesionado, el otro acalambrado. Tagliafico entra por Medina.
80' Pase de Messi a Molina, centro rasante y Pico casi lo hace en contra.
72' Messi fabricó un tiro libre que le cometió Duarte. Leo apresuró el remate, Vozinha acomodaba la barrera pero reaccionó y la sacó contra el ángulo izquierdo.
66' Pelotazo frontal, Nico González se la bajó a Enzo Fernández de pecho, pero le pegó muy arriba.
62' Antes del córner, Scaloni metió a Julián Alvarez por Lautaro y Nico González por Almada.
62' Lo tuvo Messi. Mano a mano exigido, remate de derecha y se la sacó Vozinha. Pase de Romero y habilitación bárbara de Lautaro.
58' GOL DE CABO VERDE. Duarte enfrentó a Dibu Martínez por derecha y lo sometió. Lo asistió bárbaro Ryan Mendes y el disparo pasó entre las piernas de Lisandro Martínez y casi lo saca el arquero.
53' Otro remate de Cabo Verde desde la medialuna, esta vez de Deroy Duarte. No hubo rebotes, fue para el Dibu, que contuvo bárbaro. Fue una mala recepción de Enzo Fernández.
48' Primera acción de peligro para Cabo Verde. El remate de Cabral en la medialuna encontró el pie salvador de Almada y pelota al córner.
Se inició el complemento, sin variantes en ambos equipos.
44' Lautaro habilitó bien a Enzo Fernández (pase previo de Mac Allister) y su remate de la medialuna fue desviado por Vozinha.
35' Cae una lluvia fina.
28' GOL DE ARGENTINA. No podía ser de otro que no sea Messi. Pelotazo de Lisandro Martínez desde el círculo central, control increíble de Messi y gol de zurda.
17' Tiro libre de Messi, recto pero lejos. Contuvo bien Vozinha.
14' primera llegada de Argentina, con remate cruzado de Messi que se fue por el oro palo.
El partido emezó a las 19, pero hay amenaza de tormentas eléctricas.