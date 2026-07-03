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Egipto derrotó a Australia por penales y puede ser el rival de Argentina si la Scaloneta pasa

El partido había terminado igualado 1 a 1 en el tiempo reglamentario y los 30 minutos adicionales. No llegaba a esta instancia desde 1934.

3 de julio 2026 · 18:55hs
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Egipto dejó atrás a Australia en los penales y puede ser el rival de Argentina si la selección vence a Cabo Verde.

AP

Egipto dejó atrás a Australia en los penales y puede ser el rival de Argentina si la selección vence a Cabo Verde.

Egipto le ganó en la tanda de penales por 4 a 2 a Australia, tras igualar 1 a 1 en el partido, y se metió en los octavos de final del Mundial 2026. La selección del norte de África consiguió así una clasificación histórica, ya que en 1990 y 2018 no pasó la fase clasificatoria. Ahora esperará al ganador del cruce entre Argentina y Cabo Verde.

Los penales de Egipto los convirtieron Mahmoud Saber, Rami Rabia, Mohamed Salah y Hossam Abdelmaguid para darle el histórico pase a octavos de final.

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Los goles de Egipto y Australia

En los 120 minutos reglamentarios, Emam Ashour a los 13 minutos del primer tiempo había puesto en ventaja a Egipto pero Mohamed Hany en contra a los 10 del complemento le dio el empate definitivo a Australia.

El liderazgo de Mohamed Salah y la mayor experiencia del equipo africano desde los doce pasos terminaron inclinando la balanza y dándole la clasificación.

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