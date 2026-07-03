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Messi, el 10 que lleva convertidos goles en diez de los últimos 11 partidos de Argentina en Mundiales

Con el gol que anotó ante Cabo Verde le sacó uno de ventaja a Mbappé en este Mundial y dos al mismo francés en la historia de la cita ecuménica

3 de julio 2026 · 20:21hs
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Puños en alto de Lionel Messi tras el gol con el que Argentina se puso en ventaja ante Cabo Verde.

AP

Puños en alto de Lionel Messi tras el gol con el que Argentina se puso en ventaja ante Cabo Verde.
Tras un gran control

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Tras un gran control, Messi mete una sutileza y convierte su séptimo gol en el Mundial.

Hablar de Lionel Messi es hacer referencia a goles. En este Mundial de Estados Unidos, Canadá y México la rompe partido tras partido y por eso esta selección argentina avanza con paso firme en busca del bicampeonato. Y Leo hace lo suyo: rompiendo récords cada vez que entra a la cancha.

Messi llegó a este partido frente a Cabo Verde como el máximo goleador del certamen, junto al francés Kylian Mbappé, pero ya en el primer tiempo volvió a ponerse en lo más alto de la tabla de goleadores. Con ese toque sutil, tras la gran asistencia de Lisandro Martínez, alcanzó los siete gritos en lo que va del Mundial.

Como si eso fuera poco, estiró la brecha justamente con Mbappé como el máximo artillero en la historia de los Mundiales. Aquellos 19 gritos que tenía en su haber los estiró a 20. Ahora la diferencia es de dos. El delantero de Real Madrid juega este sábado frente a Paraguay.

La simbiosis entre Messi y el gol

Pero la simbiosis entre Messi y los goles en los Mundiales no se circunscribe sólo a este que se está jugando en el norte del continente. Es que, si se tiene en cuenta lo que fue el andar de Leo en Qatar 2022, los números son sencillamente escandalosos.

>>Leer más: Alerta de Messimanía en Miami: Leo jugará en el patio de su casa y Argentina irá por más

Tras un gran control, Messi mete una sutileza y convierte su séptimo gol en el Mundial.

Tras un gran control, Messi mete una sutileza y convierte su séptimo gol en el Mundial.

De los últimos 11 partidos que disputó Argentina en Mundiales, en 10 de ellos Messi hizo goles. Un jugador y un goleador de 10. Lleva convirtiendo goles en ocho partidos consecutivos.

En este Mundial debutó con una tripleta frente a Argelia. Anotó dos en la victoria frente a Austria (en ambos partidos fue titular) y le convirtió también a Jordania, ingresando desde el banco.

¿Y en Qatar 2022?

¿Y de ahí para atrás? Había convertido en los últimos cuatro encuentros que disputó este equipo de Lionel Scaloni en el Mundial de Qatar.

Esa seguidilla de partidos consecutivos marcando goles arrancó en el choque frente a Australia, por los octavos de final, siguió contra Países Bajos (cuartos de final), se extendió a la semifinal, ante Croacia, y tuvo también ese doblete maravilloso nada menos que en la final, frente a Francia.

En ese Mundial de Qatar les hizo goles también a Arabia Saudita, en el debut, y también a México. El único partido en el que no anotó fue contra Polonia, por la tercera fecha de la fase de grupos. Esto es, de los últimos 11 partidos que disputó Argentina, Leo hizo goles en 10.

El bicampeonato es el sueño de todo el pueblo argentino y no parece una quimera sabiendo que se cuenta con un jugador de la talla de Messi, que a sus 39 años no para de hacer de las suyas.

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