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El DT de Cabo Verde envió una advertencia a Argentina: "Nos hemos ganado el respeto"

Bubista, entrenador de los Tiburones azules, aseguró que su equipo "no tirará la toalla" en este Mundial y buscará la hazaña ante los campeones del mundo

3 de julio 2026 · 11:32hs
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Bubista es el entrenador y diseñador del plantel de Cabo Verde

AP

Bubista es el entrenador y diseñador del plantel de Cabo Verde, que enfrentará a Argentina.

El duelo de 16avos de final del Mundial 2026 entre Argentina y Cabo Verde será el partido más importante en la historia del conjunto africano, en su debut absoluto en la Copa del Mundo. Tras los sorpresivos empates ante España y Uruguay en la fase de grupos, su entrenador lanzó una advertencia para el equipo de Lionel Scaloni.

El DT Pedro Leitao Brito, conocido como Bubista, palpitó la previa al primer partido de eliminación directa de su selección, que chocará ante la Albiceleste desde las 19 de este viernes en el Miami Stadium (Hard Rock Stadium).

Bubista fue consultado sobre el cambio de actitud de sus rivales luego de haber dado los batacazos ante dos equipos campeones del mundo y consideró que Cabo Verde ya no es vista como una selección débil y que merece respeto. “Creo que nos lo hemos ganado”, afirmó.

Cabo Verde, la sorpresa del Mundial que chocará con Argentina este viernes.

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De cara al choque de esta tarde, Bubista aseguró que los Tiburones azules llegan fortalecidos a este partido, después de haber mostrado una sólida primera ronda en defensa, la cual terminó invicta con tres igualdades.

La advertencia de Cabo Verde

Sabemos que va a ser un partido muy complicado, muy difícil contra una selección que puede ganar a cualquier equipo, pero nosotros tenemos que jugar un buen partido y ser capaces de hacer daño a nuestros rivales”, expresó el director técnico caboverdiano.

Al respecto, remarcó que la fortaleza defensiva será uno de sus pilares fundamentales para soñas con la clasificación, pero aclaró: “Queremos que nuestro equipo mantenga la confianza durante todo el partido. Sé que no siempre es fácil, pero hemos demostrado en diferentes competiciones que podemos hacerlo y que podemos hacer un buen trabajo”.

“Intentamos que nuestros jugadores controlen este tipo de aspectos para que puedan hacer frente a todo el partido con la misma mentalidad. Sabemos que a veces cuando hay una selección que es favorita, mucha gente piensa que la otra tira la toalla. Nosotros no vamos a hacer esto”, concluyó Bubista para advertir a la selección argentina que irán en búsqueda de la victoria.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, fue la figura del empate con España en el debut.

Vozinha, arquero de Cabo Verde, fue la figura del empate con España en el debut.

A qué hora juegan Argentina vs. Cabo Verde

El partido correspondiente a los 16avos de final de la Copa del Mundo entre Argentina y Cabo Verde se jugará este viernes 3 de julio, desde las 19 (horario en Argentina), en el Miami Stadium de Miami Gardens, Florida, Estados Unidos.

El árbitro principal será el canadiense Drew Fischer. En tanto, los asistentes serán sus compatriotas Micheal Barwegen y Lyes Arfa. La mexicana Katia García completa el plantel como cuarta referí y su compatriota Sandra Ramírez será la juez de reserva.

Dónde ver Argentina vs. Cabo Verde

La transmisión del encuentro entre Argentina y Cabo Verde será a través de Telefe, TyC Sports, TV Pública, DSports y Disney+ Premium. Además, podés seguir las principales acciones del partido y el minuto a minuto en lacapital.com.ar o escuchar el relato en lt8.com.ar

>> Leer más: Cabo Verde, rival de Argentina: figuras, referentes y denuncias de la sorpresa del Mundial

Posibles formaciones de Argentina y Cabo Verde

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde: Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Dailon Livramento. DT: Bubista.

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