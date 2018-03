"Fue lo mejor que me pudo pasar", afirmó Maziero tras su noche consagratoria

Agustín Maziero, el chico nacido en la localidad de Luis Palacios y que Leo Fernández mandó a la cancha en el complemento cuando Central no le encontraba solución a un partido que venía cuesta arriba, tuvo una noche perfecta. "Fue una noche soñada. Fue lo mejor que me pudo pasar", argumentó el pibe de 20 años que esta noche se convirtió en héroe con los dos goles que marcó en la apretada victoria canalla ante Chacarita.

"Es mi segundo partido en primera, así que no puede explicar la emoción que siento en este momento. Tengo una felicidad enorme. Fue lo mejor que me pudo pasar", argumentó el chico apenas unos pocos minutos después de haber hecho explotar el Gigante de Arroyito con sus dos apariciones.

Consultado sobre lo que le pidió el entrenador cuando lo mandó a la cancha, comentó. "Me dijo que le regale un buen partido porque era su cumpleaños, así que ojalá que esté feliz con toda esta gente y pasé una noche hermosa", sentenció.

Y en lo futbolístico, comentó: "Me pidió que me meta entre los centrales, porque como estábamos llegando mucho y pegando algunos tiros en los palos, una me iba a quedar. Y por suerte así fue".

Por su parte, el técnico Leo Fernández, contó en la conferencia de prensa posterior al partido que le pidió que "tuviera en cuenta que hoy era mi cumpleaños y le dije que no quería renegar esta noche".

Respecto a los dos goles, el chico contó como fueron ambas jugadas. "En el primero desborda el Pachi (Carrizo), enganche y la peiné al segundo palo. Y en le segundo gol fue una pelota larga, lo paso a Ré y le pegó fuerte arriba".

A la hora d la dedicatoria por los goles, el chico no se olvidó de sus afectos ni de la gente que lo apoyó siempre. "Se lo dedico a mi familia, que está arriba en la tribuna mirándome y apoyándome siempre. Y a la gente de mi pueblo".

Los goles de Maziero: