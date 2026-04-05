Las lesiones persiguen a los zagueros de Newell's: esta vez le tocó a Bruno Cabrera

El zaguero central leproso tuvo que dejar la cancha por una molestia muscular en el primer tiempo, lo mismo que le sucedió a Goitea en Copa Argentina

Las lesiones se están transformando un dolor de cabeza en Newell’s y sobre todo en lo que tiene que ver con los zagueros centrales, un sector del campo en el que la Lepra sufrió bajas en los dos últimos partidos que disputó. El primero por Copa Argentina y ahora por el torneo local.

Apenas 14 minutos aguantó en cancha Cabrera en el Madre de Ciudades , hasta que se tiró al piso y de inmediato se produjo el cambio. En su lugar ingresó el juvenil J erónimo Gómez Mattar.

Lo sucedido no tuvo tanto impacto negativo porque el equipo de Frank Darío Kudelka ya estaba en ventaja, pero no dejó de ser un contratiempo. Uno más para el entrenador rojinegro.

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Hacía un par de minutos que Franco García había puesto en ventaja a Newell’s en ese muy anticipo dentro del área chica, tras el centro de Saúl Salcedo, cuando Cabrera dio claros indicios de que no podía seguir. En su propio campo se sentó en el piso y lo que se vio es que se sacó una muslera de su pierna derecha, lo que da que pensar que no estaba al ciento por ciento desde lo físico, que alguna molestia venía sintiendo.

Gómez Mattar, la apuesta de Kudelka

Kudelka tuvo que buscar un reemplazante de apuro y optó por Gómez Mattar, a quien mandó a jugar como lateral por derecha. Salcedo fue a su posición natural.

Lo cierto es que es la segunda vez que le pasa esto a Newell’s en dos partidos consecutivos. El pasado domingo, en cancha de Atlético Rafaela (ante Acassuso), el protagonista fue Nicolás Goitea. El zaguero central también tuvo que dejar la cancha en los primeros minutos del partido por una lesión muscular. A los pocos días el club informó que lo que sufrió fue un “desgarro grado 1 en el vasto intermedio del muslo derecho”.

Dos situaciones similares en cuestión de días.