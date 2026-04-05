Newell's lo liquidó en una contra de Scarpeccio y ganó en Santiago del Estero

Franciso Scarpeccio recibió el pase de Luciano Herrera, corrió en soledad y se la cruzó al arquero de Central Córdoba para definir el partido.

Facundo Guch supera la marca durante el partido de Newell's en Santiago del Estero.

Newell's juega este domingo contra Central Córdoba de Santiago del Estero con la urgencia de costumbre. La complicación que tiene con el descenso lo obliga a sumar en el estadio Madre de Ciudades.

La Lepra obtuvo el primer triunfo en el torneo Apertura la fecha anterior contra Gimnasia de Mendoza. Pero luego, sufrió un impacto fuerte: la eliminación de la Copa Argentina frente a Acassuso.

90'+4': Gol de Newell's. Franciso Scarpeccio recibió el pase de Luciano Herrera, corrió en soledad y se la cruzó al arquero de Central Córdoba para definir el partido.

85': Newell's inició una contra a favor, de tres contra uno. Pero el pase le llegó forzado a Scarpeccio, que remató con algo de dificultad y Vallejos se lo tapó.

82': Walter Núñez la recibió, se movió hacia el medio y volvió a enganchar hacia la izquierda para sacar el disparo. La pelota se fue cerca del palo derecho.

63': Gol de Central Córdoba. Ni Rodrigo Herrera ni Salomón pudieron ganar de arriba, Gómez Mattar no rechazó y Barrera ingresó por detrás de todos y la empujó al gol.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040956853899632916&partner=&hide_thread=false OTRO GOL DESDE UN LATERAL EN EL FÚTBOL ARGENTINO: Barrera firmó el 1-2 de Central Córdoba contra Newell's en Santiago Del Estero.



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60': Newell's es superior y la victoria por ahora no corre riesgo, si bien el dominio no lo transforma en situaciones de peligro.

42': Tarjeta roja para Pignani. El defensor local levantó de manera peligrosa la pierna derecha y golpeó a Franco García.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040946891047711163&partner=&hide_thread=false A LAS DUCHAS EN EL PRIMER TIEMPO: Pignani se fue expulsado en esta acción, mientras Central Córdoba cae 0-2 con Newell's. ¿Qué te parece?



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39': Segundo gol de Newell's. Vallejos rechazó con los puños, Russo fue a buscarla, se sacó de encima a Fernando Martínez y metió el centro por elevación. Oscar Salomón apareció solo y conectó de cabeza abajo, junto al palo izquierdo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040945734380347595&partner=&hide_thread=false LLUVIA BENDITA PARA NEWELL'S EN SANTIAGO DEL ESTERO: Salomón ganó en el juego aéreo y estampó el 2-0 de la Lepra vs. Central Córdoba.



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29': Rodrigo Herrera pateó de primera y se le fue junto al primer palo. El mediocampista remató luego del centro de Gómez Mattar.

24': El arquero Alan Aguerre se retiró del campo de juego por un dolor en la rodilla y lo reemplazó Javier Vallejos.

15': Oscar Salomón dejó pronto la cancha con una molestia. Ingresó Jerónimo Gómez Mattar. El juvenil fue a jugar de lateral derecho y Saúl Salcedo pasó de ese puesto al de zaguero derecho.

9': Gol de Newell's. Saúl Salcedo pasó al ataque y desbordó. El centro atrás fue aprovechado por Franco García para anticiparse y cruzarla abajo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2040938457984279007&partner=&hide_thread=false NEWELL'S FESTEJA EN SANTIAGO DEL ESTERO: Franco García marcó el 1-0 de la Lepra contra Central Córdoba en la fecha 13 de la Zona A del #TorneoApertura.



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