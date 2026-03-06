Franco Colapinto y Alpine, en un viernes decepcionante en el estreno de la nueva era de la Fórmula 1

El viernes en Australia fue amargo para Franco Colapinto y Alpine, con dos ensayos que lo dejaron muy atrás y lejos del resto. Mal inicio de la Fórmula 1 2026

El Alpine de Franco Colapinto en acción. En Melbourne empieza la temporada de la Fórmula 1.

Franco Colapinto cerró el viernes de Australia con malas sensaciones en el Alpine A526 , para lo que será su primera temporada completa en la Fórmula 1. Fue 16º en la primera práctica libre en el Albert Park de Melbourne , y en la FP2 finalizó 18º. El domingo a las 1 se correrá el GP de Australia .

A las 22.30 de este viernes será la FP3 y la clasificación a las 2 del sábado, siempre por Fox Sports y Disney+.

Después de una FP1 donde la única buena noticia para el argentino fue que superó a Gasly en 0,710s, la FP2 ratificó que la floja impresión del primer ensayo en serio de la Fórmula 1 se reiteraría en el equipo Alpine.

Para colmo, esta vez el argentino quedó a 0,452s de Gasly, que apenas pudo mejorar con gomas nuevas blandas lo hecho con gomas medias-

El argentino inclusive cometió varios excesos, como en su primer intento con gomas blandas, saliendo de la huella en la curva 3, la preferida de muchos para seguir de largo.

Inclusive, al inicio de la tanda algo pasó en el Alpine que se quedó sin potencia en plena recta y Hamilton casi se lo lleva puesto, por lo cual fue investigado.

El viernes de los Alpine fue tan pobre que apenas terminaron por delante del desastre de Aston Martin y de Cadillac, muy poco estimulante. Carlos Sainz quedó con el Williams en el medio de los dos, pero con un tiempo con goma media.

Colapinto finalizó 16° a 3,058s del mejor tiempo en la FP1 y fue 18°, a 2,890s en la FP2, una diferencia sideral, más allá de que era esperable que la nueva era depararía diferencias de ese tipo.

El viernes lo dominó finalmente los motores Mercedes, con Oscar Piastri como el mejor para alegría de los australianos, por delante de George Russell y Kimi Antonelli. El campeón Lando Norris nunca anduvo derecho y terminó 7° detrás de las Ferrari y Max Verstappen.

El primero por fuera de los "cuatro grandes" fue, como en la FP1, el debutante Arvid Lindblad, con el Racing Bulls, que le sacó 1,3s a Galy y 1,7s a Colapinto. Los Haas y los Audi también estuvieron muy por delante. Los Williams menos, pero también fueron mejores.

Así que el primer viernes de Fórmula 1 del regreso mostró que, pese los test de Bahrein, los Alpine están en el lugar que terminaron. La inexperiencia de Cadillac y el sorpresivo desastre de Aston Martin le ahorraron, por ahora, una decepción mayor.

Esto recién empieza, claro, pero la primera referencia fue sin dudas amarga.

La FP1 en el Albert Park de Melbourne