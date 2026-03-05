La Capital | Ovación | Fórmula 1

Primera práctica de la Fórmula 1 2026 en Melbourne: Franco Colapinto, el mejor de Alpine pero lejos

Franco Colapinto fue siempre mucho mejor que Pierre Gasly, pero los Alpine no se mostraron fuertes en el inicio de la Fórmula 1 en Melbourne. Dominó Ferrari

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

5 de marzo 2026 · 23:33hs
Ahora sí, Franco Colapinto empezó formalmente su primera temporada completa en la Fórmula 1, en la primera práctica libre en el Albert Park de Melbourne, donde el domingo a las 1 se correrá el GP de Australia. El Alpine A526 número 43 finalizó 16º, lejos de la punta, pero mucho mejor que Pierre Gasly.

A las 2 de este viernes será la segunda práctica, mientras que la tercera se iniciará a las 22.30. En tanto, la clasificación será a las 2 del sábado, siempre por Fox Sports y Disney+. El domingo se correrán 58 vueltas al circuito de 5.278 metros.

Se esperaba que los Alpine estuvieran al menos comandando la zona media o cerca de esa posición, pero no fue así. Igual, Franco Colapinto fue el referente de Alpine, siempre más rápido que Gasly en cualquier condición. Eso sí, a 3,068s del mejor tiempo. Una eternidad.

El francés tuvo inclusive dos chance más que el argentino en el último tramo de la tanda y mejoró solo para quedar a 710 milésimas exactas. Y fue 18º, con Valtteri Bottas con el Cadillac en el medio.

La pelea en la punta estuvo entre las Ferrari y los Red Bull, con Charles Leclerc como el mejor. Ergo, los motores Mercedes no fueron los más rápidos como se preveía con Oscar Piastri en el último intento quedando 6º con el McLaren y enseguida los Mercedes de George Russell y Kimi Antonelli. Los Williams fueron 12º y 14º, con Carlos Sainz y Kimi Antonelli.

El campeón Lando Norris inclusive quedó detrás de Colapinto y de Gasly sin hacer tiempo decentes.

Sorprendieron los Audi, con Gabriel Bortoletto y Nico Hulkenberg atrás, ambos en el top ten. Y mucho más el único debutante, Arvid Lindblad, que después de un inicio dubitativo, fue el mejor detrás de las Ferrari y los Red Bull, sacándole 1,3s a su compañero Liam Lawson.

Y, como se suponía, defraudaron los Aston Martin. Fernando Alonso ni siquiera salió a pista y Lance Stroll dio un par de vueltas y se guardó.

Qué pasó en la primera media de la FP1 de Melbourne

El primero en salir a pista en la Fórmula 1 2026 fue un auto que se estrena: el Audi, con Nico Hulkenberg al volante. Colapinto fue uno de los últimos en pisar el asfalto, todo el mundo con goma media.

De entrada, el local Oscar Piastri fue el primero con problemas, denunciado falta de potencia. De la bandera amarilla se pasó al Virtual Safety Car, justo cuando Colapinto abría su vuelta rápida.

Y enseguida Aston Martin anunció problemas en la unidad de potencia de Fernando Alonso que le impedirá cumplir con la FP1. En simultáneo, el único debutante, Arvid Lindblad se quedó parado a la salida de boxes y fue remolcado hacia atrás.

Y enseguida Colapinto se puso primero con 1m 27,446s, que enseguida fue bajado por varios. Su compañero Pierre Gasly hizo 1m 28,907s en su primer intento rápido.

Claro que Verstappen los dejaba lejos, con 1m 22,920s.

Colapinto se arrimaría en el segundo intento, pero lejos también, con 1m 25,819s, que lo dejaba entonces 7º. Solo Lewis Hamilton estaba a menos de un segundo del neerlandés de Red Bull.

En tanto, Gasly mejoraba pero lejos del argentino: 1m 26,130s, con el argentino yendo a boxes. En ese momento, Verstappen era lo mejor con 1m 22,305s: 11º y 12º.

Charles Leclerc ponía primera a la Ferrari y bajaba todo a 1m 22,080s. Pero enseguida el nuevo compañero de Verstappen, Isack Hadjar: 1m 21,888s. Pero el monegasco respondió enseguida, con 1m 21,635s.

Gasly siguió en pista y pudo mejorar el tiempo del argentino, en 1m 25,477s. Mientras, Carlos Sainz, con Williams con goma dura, marcó 1m 23,808s, mejor que los dos Alpine.

Es más, Gabriel Bortoletto también hacía un buen crono con el nuevo Audi: 1m 22,802s.

Los Red Bull se pusieron adelante, con Hadjar primero y enseguida Verstappen superándolo en 1n 21,403s.

Colapinto volvió a pista con modificaciones en el alerón trasero. Mejoraba su tiempo pero no su posición: 1m 25,654s. En ese instante, Leclerc recuperó la punta con 1m 21,227s. El argentino, a 4,427s, muy lejos.

En el siguiente intento, Colapinto se quedaría a 3,219s de la cima: 1m 24,446s. Trascartón, se pasó en una frenada y pasó por el ripio. Por entonces, 16º y 17º, con un segundo de diferencia sobre el francés.

La segunda mitad de la FP1

George Russell fue el primer en poner goma de clasificación, pero no le alcanzó para ser primero. Apenas 5º, a 0890s de Leclerc.

Ahora fue Colapinto el que puso gomas blandas, pero tardó más de una vuelta en buscar el tiempo. En ese instante Verstappen bajaba a 1m 20,908s,

El argentino pareció ir probando los sistemas de recarga y de aerodinámica activa, en vez de redondear una vuelta veloz. Leclerc volvió a pegar el puño sobre la mesa, con 1m 20,829s. Como Verstappen, con goma blanda.

Max bajaba a 1m 20,709s y Colapinto ahora sí hacía un tiempo razonable, su mejor, quedando a 2,536s con la goma blanda. Su tiempo: 1m 23,325s. Gasly, también con goma blanda, apenas bajaba a 1m 25,386s.

Con el Audi, Bortoletto hacía un gran tiempo, a 0,907s de Verstappen. Mientras Colapinto se guardaba en boxes a 13 segundos del final de la tanda.

Gasly mejoraba su registro, 1m 24,794s, casi 1 segundo y medio del argentino. Entonces, los Alpine 16º y 19º.

Hamilton se lucía, con 1m 20,736s, aprovechando la succión con Gasly en la recta principal, al punto que Alex Albon quedaba parado en la pista, generando una bandera amarilla, con problemas de dirección hidráulica.

Del VSC llegó la habilitación a 8 minutos del final, donde volvió a calzar la goma media usada, por lo que fue imposible mejorar. Gasly sí quedó con la goma blanda, con 1m 24,271s, que mejoría en el giro siguiente: 1m 24,035s.

Lindblad sorprendía entonces quedando 5º, mientras el más experimentado Liam Lawson de Racing Bulls apenas fue 13º. Y Leclerc sorprendería bajando todo para quedarse con lo mejor: 1m 20,267s, 469 milésimas más rápido que su compañero Hamilton.

