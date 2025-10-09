La Capital | Política | Provincias Unidas

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

A casi dos semanas de las elecciones, los gobernadores que integran el frente, entre ellos el santafesino Pullaro, buscan romper la polarización. Avisaron a la Casa Rosada que no votarán el presupuesto 2026 a "libro cerrado"

9 de octubre 2025 · 18:00hs
Armaremos una primera minoría parlamentaria que nos permita transitar hacia 2027 y que el próximo presidente sea de Provincias Unidas”

Foto: Archivo / La Capital.

"Armaremos una primera minoría parlamentaria que nos permita transitar hacia 2027 y que el próximo presidente sea de Provincias Unidas”, dijo Pullaro.

A casi dos semanas de las elecciones legislativas nacionales, los mandatarios que conforman Provincias Unidas, entre ellos el santafesino Maximiliano Pullaro, se reunieron este jueves en Jujuy con el objetivo de consolidar al nuevo frente como una alternativa de gestión y de gobierno en la Argentina. En ese marco, advirtieron a la Casa Rosada que no votarán el presupuesto 2026 a “libro cerrado”.

Durante la convocatoria, cada gobernador se despachó con mensajes de fuerte contenido político que buscaron posicionar a Provincias Unidas como una alternativa que rompa con la polarización entre La Libertad Avanza (LLA) y Fuerza Patria.

El mensaje de Pullaro

“Estamos viviendo un momento de profunda desesperanza en el país, donde la inmensa mayoría de los argentinos tiene dificultades económicas, donde las provincias nos tuvimos que hacer cargo de los recortes del gobierno nacional para garantizar la paz social”, enfatizó Pullaro.

En ese sentido, el jefe de la Casa Gris subió las acciones del frente: “Tenemos la capacidad de administrar correctamente las provincias y hacerlas crecer”. Luego insistió en que, como consecuencia de la desesperanza con la gestión de Javier Milei, “el kirchnerismo, que parecía herido de muerte, podría envalentonarse”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/maxipullaro/status/1976383098960166946&partner=&hide_thread=false

“Nos plantamos en este momento de la historia para decir que una Argentina distinta posible”, enfatizó Pullaro para desmarcarse tanto del kirchnerismo como del actual gobierno nacional “que se desentiende de la mayoría de los temas del país”.

>>Leer más: Macri le moja la oreja a Provincias Unidas: "La elección es binaria"

Asimismo, el santafesino resaltó: “Llamamos a todos los argentinos a que nos acompañen a defender los intereses de nuestros distritos. Armaremos una primera minoría parlamentaria que nos permita transitar hacia 2027 y que el próximo presidente sea de Provincias Unidas”.

De la jornada participaron también Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio Torres (Chubut) y el anfitrión Carlos Sadir (Jujuy).

Lo propio hicieron Juan Schiaretti, exgobernador cordobés, candidato a diputado nacional y uno de los impulsores de Provincias Unidas, y Juan Pablo Valdés, mandatario electo de Corrientes, y el exgobernador jujeño Gerardo Morales, entre otros.

image
Los referentes de Provincias Unidas confluyeron este jueves en Jujuy.

Los referentes de Provincias Unidas confluyeron este jueves en Jujuy.

A su turno, Torres pidió no naturalizar “lo bizarro ni la corrupción”, a la vez que cuestionó el “dineroducto que se va en asistencialismo” en la provincia de Buenos Aires.

El mandatario patagónico también calificó de “falta de respeto” el recital que el presidente protagonizó el lunes pasado en la ciudad de Buenos Aires. Y sentenció: “Acá no hay personalismos, queremos dejarles a las futuras generaciones una Argentina mejor”.

>>Leer más: Provincias Unidas hizo leña de la candidatura de Espert: "Abandonaron la moral"

Por su parte, el cordobés Llaryora explicó que el frente es “la única opción para sacar a la Argentina adelante” en base a “un modelo que genere producción y empleo” ya que, según puntualizó, “el desarrollo en el país es desigual porque nunca se pensó más allá de la Capital Federal”.

“Las provincias estamos a la deriva. Por eso la epopeya de la Argentina que viene está en Provincias Unidas”, completó el gobernador de Corrientes.

En tanto, Schiaretti afirmó que “hace falta una Argentina con diálogo, que respete a las instituciones y tenga capacidad de gestión” como la de los gobernadores que integran Provincias Unidas, “que es la única opción que aparece como algo nuevo en los últimos 20 años”.

Advertencia a la Casa Rosada

El anfitrión Sadir se encargó de lanzar otro desafío a la gestión de Milei: “Le pedimos al gobierno que sea capaz de debatir el proyecto de presupuesto 2026, de abrirse a la discusión sobre la distribución equitativa de los recursos, porque la Nación se queda con fondos que nos pertenecen. No lo vamos a votar a libro cerrado”.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/carlossadirjuy/status/1976323545509614080&partner=&hide_thread=false

A las cumbres realizadas en Río Cuarto (Córdoba), el 12 de septiembre, en Puerto Madryn (Chubut), la semana pasada, y en Jujuy, se sumará la prevista para el miércoles próximo en la ciudad de Buenos Aires. Será la última parada antes de los comicios del 26 de octubre.

Noticias relacionadas
Roly Santacroce, del grupo de intendentes peronistas que apoyan Provincias Unidas, y la candidata de ese frente, Gisela Scaglia.

Intendentes peronistas se desmarcan de Fuerza Patria: "Son usurpadores del PJ"

La dirigente del PRO se diferenció de Espert y aseveró que hay otro camino.

Provincias Unidas hizo leña de la candidatura de Espert: "Abandonaron la moral"

Provincias Unidas habla de gestión en lugar de ideologías en su campaña

Gestión o ideología, qué garpa más

Clara García cuestionó al gobierno de La Libertad Avanza (LLA) y a la anterior gestión del kirchnerismo.

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Ver comentarios

Las más leídas

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Lo último

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Provincias Unidas endurece sus críticas a Javier Milei y al kirchnerismo

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

Lionel Scaloni alabó el momento de Di María en Central y cree que su etapa en la selección terminó

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Luis Emanuel B. fue imputado por ofrecer a la venta fármacos hospitalarios riesgosos para la salud. Revelan las conversaciones con un cliente fallecido en 2023
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario
Ovación

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito
Ovación

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Auxilio de Trump: Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones
Economía

Auxilio de Trump: Bessent anunció que el Tesoro de EEUU compró pesos y confirmó el swap por u$s20.000 millones

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa
La Ciudad

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Ogro Fabbiani despidió a Miguel Ángel Russo: el conmovedor posteo del DT leproso

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Dolor en el mundo Central y de todo el fútbol: falleció Miguel Ángel Russo

Newells le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

Newells: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Newell's: Fabbiani cambia el sistema y medio equipo para intentar detener la caída 

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Ovación
Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito
Ovación

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Flores, velas y abrazos: el emotivo homenaje a Miguel Ángel Russo en el Gigante de Arroyito

Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Policiales
Te vas a pasar para el otro lado: los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo
Policiales

"Te vas a pasar para el otro lado": los chats del enfermero del Pami II que robó y vendió fentanilo

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Barrio Industrial: imputaron por un crimen a balazos a un joven detenido al salir de una fiesta

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Cocaína a bordo: arrestaron a un taxista y su pasajero con droga en un bolso

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

Balearon a un hombre en el lugar donde ocurrió el doble crimen de Virginia Ferreyra y su madre

La Ciudad
Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados
La Ciudad

Teatro por la Identidad: 20 años de una búsqueda desde el arte de los nietos apropiados

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Procesaron a exjefes de la Afip de Rosario y Santa Fe por usar datos fiscales en favor de una empresa

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Derribaron otro búnker de venta de drogas y ya van 48 en Rosario

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Comienzan los cruces a la isla en La Fluvial con un pequeño cambio: cuánto cuesta ir

Newells: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Por Hernán Cabrera
Ovacion

Newell's: la historia del gran maestro rojinegro en un libro imperdible

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre
Información General

Quini 6: todos los resultados del miércoles 8 de octubre

Con un golazo made in Newells de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20
Ovación

Con un golazo made in Newell's de Silvetti, Argentina vapuleó a Nigeria y sueña en el Mundial sub-20

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio
Policiales

Una mujer fue asesinada en la zona oeste: tenía signos de ahorcamiento y detuvieron al novio

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo
Policiales

La autopsia de la joven asesinada en Entre Ríos confirmó que la mataron de un disparo

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto
La Ciudad

Docentes de la UNR podrían parar el próximo martes: reclaman salarios salarios y presupuesto

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert
Política

Al final, hay plata: el gobierno afirma que hay fondos disponibles para reimprimir las boletas donde figura Espert

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte
Política

Intento de asesinato de Cristina: la Justicia condenó a Fernando Sabag Montiel y Brenda Uliarte

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario
Información General

Fentanilo contaminado: la comisión del Congreso que investiga el caso se reunirá en Rosario

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos
La Ciudad

Noche de los Museos: el Politécnico muestra por primera vez su colección de motores y vehículos

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei
Política

Caso $Libra: ordenan analizar el contenido de los teléfonos de Javier y Karina Milei

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Por Facundo Borrego
La Ciudad

Nicki Nicole y Javier Milei: dos shows, uno real y otro irreal

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente
La Ciudad

Amsafé afirma que el gobierno nacional le debe 2 millones de pesos a cada docente

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15
La Ciudad

Créditos Nido: quiénes fueron los ganadores en Rosario del sorteo número 15

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia
La Ciudad

Que no nos tape el agua: Rosario suma un plan para evitar anegamientos por lluvia

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre
La Ciudad

Un incendio provocó el derrumbe de su casa y también destruyó la de su padre

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado
Policiales

Quisieron echarlo de una cervecería del centro, se resistió e hirió a un empleado

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente
Salud

Mala praxis, Argentina ya tiene una Ley que busca proteger al paciente

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres
La Ciudad

Endeudadas y pluriempleadas: la crisis económica se ensaña con las mujeres

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente
La Ciudad

Chau, papel: la administración pública de Santa Fe se digitaliza completamente