Franco Colapinto, excelente largada y carrera de aguante con una estrategia que no funcionó

El argentino finalizó 16° el GP de Singapur, pasando a tres pilotos en la largada y luego penando con goma media durante casi 50 vueltas. Gasly terminó 19°.

Franco Colapinto, en el paseo previo por el trazado de Marina Bay.

Largada en Singapur, con Russell manteniendo cómo la posición. Franco Colapinto ganó tres lugares.

Franco Colapinto hizo una gran carrera en Singapur con lo que poco que tenía, volvió a terminar todas las que largó y finalizó 16° penando con una estrategia errónea, que le hizo aguantar con gomas medias durante casi 50 vueltas. Gran largada y final adelante de Pierre Gasly. Ganó George Russell.

Por supuesto, el argentino no se fue nada conforme. No le hace ninguna gracia que no pueda pelear mejor y que al final sean varios los que lo superen sin oponer resistencia. Es más, dijo que la carrera fue "un desastre" para ambos Alpine.

También señaló que la carrera fue muy larga. De hecho, sin incidentes y con un tremendo calor y humedad, Russell la terminó en más de una hora y 40 minutos. No es un dato menor, con 10 minutos menos hubiera terminado delante de Sainz, por ejemplo. Cuando el español lo superó fue en la vuelta 54 de 62 y Colapinto estaba 12°.

Colapinto hizo una largada tremenda, como el año pasado con Williams. Del 16° cajón de partida, superó a Lance Stroll, Yuki Tsunoda y Gabriel Bortoletto. Ninguno superó a tantos pilotos y lo hizo con gomas blandas.

El argentino fue uno de los primeros en parar y puso gomas medias en la vuelta 14, lo que en ese momento le sirvió pero claramente la apuesta fue a un safety car que nunca llegó para hacer la segunda parada. Colapinto diría luego que le duró 15 vueltas y después se cayó a pedazos.

Como no pasó elsegundo pit stop, las últimas 20 vueltas fueron para sufrir. El primero que lo pasó fue Tsunoda en la vuelta 43. El japonés paró al mismo tiempo que el argentino pero puso duras y avanzó hasta el 12° lugar.

Mientras, el que más aguantó con gomas medias en la carrera fue Carlos Sainz, que largó con ese compuesto y recién paró en el giro 51. Volvió 15° y desde ahí avanzó para sumar el último punto. Había largado 18°, dos puestos detrás de Colapinto.

En ese tramo final, el argentino solo se dedicó a aguantar pero no pudo más. A 4 giros del final tuvo que ceder con Stroll, Albon y Lawson, que pararon tarde también. Y solo pudo aguantar a Bortoletto, Ocon, Gasly (que paró de nuevo al final para poner blandas y fue uno de los pocos que lo hizo dos veces) y Hulkenberg.

Finalmente, Colapinto abrazó el 16° lugar, de nuevo delante de Gasly en un fin de semana que lo volvió a superar de principio a fin, y esa fue su verdadera medida.

Colapinto finalizó los 11 GP en que largó, ya que en Silverstone no pudo hacerlo. Alcanzó además a Gastón Mazzacane y Oscar Larrauri, en el 4° puesto de presencias de los argentinos en Fórmula 1.

Sigue en crecimiento, ya está delante del experimentado compañero y su continuidad en Alpine en 2026 parece un hecho. Aunque igual, como animal competitivo que es, no lo conforme solo eso.

Respecto al resto, Russell arrasó, Verstappen no pudo inquietarlo y tampoco los McLaren. El equipo inglés obtuvo su 10° título de constructores y Lando Norris, con el tercer puesto le achicó 3 puntos al líder Oscar Piastri, a falta de seis carreras para el final.

La próxima, el GP de EEUU en Austin, en dos semanas.

Vuelta a vuelta en Singapur

GANÓ RUSSELL, SEGUNDO VERSTAPPEN, TERCERO NORRIS. COLAPINTO, 16°

61: otra vez tuvo un exceso Colapinto, que no puede aguantar. Bortoletto, a 3,1s. Hamilton superó a Leclerc, pero tiene problemas en los frenos y se retrasa. Solo pudo aguantar a Alonso en el 7° puesto.

60: Colapinto, ya a 5,5 de Lawson. Solo deberá mantener a Bortoletto, que se le viene. Antonelli superó a Leclerc y es 5°.

59: Stroll superó a Colapinto. Se le vienen Albon y Lawson, que lo superan, sin poder defenderse. Es 16°. Bortoletto, a 6,3s.

58: Colapinto arma un trencito atrás con Stroll-Albon y Lawson, todos con goma nueva.

57: Russell domina cómodo, con 6s de ventaja.

56: Piastri trata de recortar, a menos de 3s de Norris. Colapinto mantiene a Stroll a 1,5s. Sainz se le escapó 7 segundos al argentino.

55: Norris no parece en condiciones de pelearle. Está a 1s de Max. Albon ataca a Stroll.

54: Sainz, con blandas, superó a Bortoletto y se le viene a Colapinto. Lo superó sin problemas. Stroll y Albon superaron a Bortoletto.

53: Albon y Lawson superaron a Gasly, que quedó último y entró a boxes. Colapinto fuera del DRS con Bortoletto. Norris casi se toca con Verstappen.

52: Sainz a boxes. Colapinto es 12°. Ocon superó a Gasly y es 16°.

51: Piastri superó a Colapinto.

50: Lawson a boxes y quedó 19°. Puso blandas. Colapinto resiste en el 13° lugar. Record de Hamilton.

49: Verstappen y Norris superan a Colapinto.

48: Colapinto no aguanta con las gomas medias y se le acercaron Bortoletto y Gasly. El brasileño puso duras en la misma vuelta que el argentino.

47: Russell le saca la vuelta a Colapinto. Hamilton, segunda parada en boxes y se mantuvo 7°, con blandas.

46: Norris en DRS con Verstappen.

45: Verstappen se acercó a Russell. Alonso superó a Bearman y es 10°. Hulkenberg a boxes. Colapinto es 14°.

45: Hulkenberg perdió el auto, hizo un trompo completo y evitó el toque con Colapinto. Volvió.

44: Viene Russell a sacarle una vuelta a los del fondo. Albon a boxes, queda último y puso blandas.

43: Colapinto perdió la posición con Tsunoda en otro exceso. Las gomas no dan más. Alonso superó a Albon. El argentino se tocó con Hulkenberg, que quiso pasarlo y rompió el alerón:

42: Colapinto casi lo pierde y Tsunoda se le vino a 0,1s pero corrigió a tiempo. Quedó a 3,8s de Hadjar.

41: Colapinto a 2,2s de Hadjar y con Tsunoda a 0,7s.

40: Colapinto no puede seguirle el tren a Hadjar. ¿Aguantará hasta el final con las medias? Deben parar Lawson, Sainz y Albon.

39: Stroll a boxes y queda último. Colapinto es 14°.

38: Sainz ataca a Stroll, ambos sin haber parado. Norris quiere atacar a Max.

37: Alonso supera con esfuerzo a Hadjar y Colapinto achicó a 1,5s en esa pelea.

36: Colapinto vuelve a alejarse de Tsunoda y lo saca de DRS. Verstappen casi se choca pero zafó y se alejó de Russell.

35: Bearman se desespera con Sainz. Ocon y Gasly se tocaron.

34: Beso de Gasly al muro de la 17. Verstappen a menos de 3 segundos de Russell. Colapinto, a 4,4s de Alonso, con Tsunoda en DRS.

33: Trencito Stroll-Sainz-Bearman. El inglés, el único que ya paró.

32: de nuevo se le acerca Tsunoda a Colapinto, que pierde contacto con Alonso.

31: Ocon a boxes y queda último. Colapinto, 15°. Tsunoda está a más de 1s. Stroll está 9° con gomas blandas, el único que aguanta en esa condición desde el vamos.

30: Colapinto tiene a Tsunoda en DRS y trata de seguirle el tren a Alonso.

29: Leclerc aguanta a Antonelli por el 5° lugar.

28: Piastri a boxes y tardaron un montón: 5,2s. Sale curto. Le informan a Hadjar que tiene un problema de motor. Alonso a boxes, problemas en la rueda delantera derecha y sale justo delante de Colapinto. Puso medias.

27: Norris a boxes. ale a 4,7s de Verstappen.

26: Hulkenberg a boxes, lo pasó Colapinto y Tsunoda. El argentino, 16°.

25: Gasly a boxes. Lenta parada, queda último. Entra Russell a poner duras y lo mismo Antonelli. El líder sale delante de Verstappen, que quedó a 3,3s.

24: Hamilton a boxes, pone duras. Larga detención. Sale 9°, delante de Lawson.

23: Norris le achicó a Russell. Tsunoda se le pone en DRS a Colapinto. Funcionan mejor las duras. record de Verstappen. Bearman para y sale delante de Hadjar.

22: Paró Leclerc, pone duras y sale detrás de Hulkenberg en el 10° lugar. La Ferrari enseguida pasa al Sauber y es 9°.

21: Para Hadjar, pone duras y sale delante de Colapinto que le pelea la posición. No pudo y se le acerca Tsunoda.

20: Verstappen pone duras e iría hasta el final. Sale 7°, delante de Alonso. Colapinto sigue descontando, a buen ritmo.

19: se prepara Red Bull en boxes.

18: Nadie está en zona de DRS en una carrera lineal. Colapinto, a 6,8s y es más rápido de todos los que le preceden.

17: Colapinto, a 7,8s de Albon. McLaren se prepara en los boxes pero desiste con Norris.

16: Russell se sigue alejando de Verstappen.

15: Max está a 8s de la punta y Norris lo ataca. La parada de Franco fue de 2,7s. Colapinto se pone a 9s de Albon. y corre con aire limpio.

14: A boxes Colapinto. Le ponen gomas medias nuevas. ¿Va a dos paradas? Sale delante de Tsunoda y Bortoletto, a 11 segundos de Albon.

13: Bortoletto y Tsunoda a boxes y ponen duras. Al brasileño le cambiaron el alerón delantero roto. Norris tocó el muro de la 17.

12: Colapinto vuelve a acercarse a Lawson, que se alejó de Hulkenberg.

11: Los de goma blanda pierden ritmo.

10: Russell le sacó 4,5s a Verstappen. Albon ataca a Gasly por el 19° lugar.

9: Antonelli ataca a Leclerc por el 6° puesto. Detrás, Alonso está a más de 4s.

8: Lawson se le aleja a Colapinto, pero mantiene lejos a Stroll, con la misma goma blanda.

7: Russell y un nuevo record. Adelante todos se alejan entre sí.

6: COlapinto se mantiene en DRS con Lawson y se le escapa a Stroll.

5: Russell se le escapa a Verstappen y se le acerca Norris.

4: nuevo record de Russell. Descartan sanciones a los McLaren.

3: Investigan a Norris-Piastri. Record de Russell. Alonso superó a Hadjar y es 8°.

2: El argentino fue el que más posiciones ganó en la largada. Gasly es 19°.

Largada: Colapinto superó a 3, Bortoletto, Stroll y Tsunoda y es 13°. Russell lidera. Los McLaren se tocaron y Norris quedó 3°, con Piastri 4°. Antonelli, 6°. Hadjar se tocó con Bearman y lo pasó Alonso.

Franco Colapinto largó 16°, luego de las descalificaciones a los dos Williams. Y con neumáticos blandos, como Verstappen, hadjar, Alonso, Tsnunoda y Stroll. Todo el resto, con medias.

La previa en Marina Bay

A las 9 hora argentina se largó el GP de Singapur, con Pierre Gasly y Alex Albon largando desde boxes por cambios de configuración en sus vehículos.

Una hora antes llovió en Marina Bay y por eso al salir hacia la grilla los autos fueron con gomas intermedias.