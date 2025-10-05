La Capital | Fórmula 1 | Franco Colapinto

Franco Colapinto sorprendió con su playlist: qué escucha el piloto argentino

Ni reggaetón ni electrónica, Franco Colapinto escucharía en bucle a un reconocido y romántico cantante

5 de octubre 2025 · 12:21hs
Franco Colapinto y sus particulares gustos musicales

Franco Colapinto y sus particulares gustos musicales

En la previa del Gran Premio de Singapur, el piloto argentino Franco Colapinto fue protagonista de un momento curioso durante una dinámica con su equipo, Alpine, que decidió ponerlo a prueba con una pregunta fuera del paddock: “Si tuvieras que escuchar una canción en repetición, ¿cuál sería?”

Lejos de las respuestas más esperables del ambiente automovilístico, el joven corredor eligió dos temas que despertaron ternura y sorpresa entre los fanáticos: “Tu jardín con enanitos”, del cantante español Melendi, y “La historia del taxi”, del guatemalteco Ricardo Arjona.

El video con su respuesta fue compartido por la escudería francesa en redes sociales y rápidamente se volvió viral entre los seguidores del piloto, que celebraron su elección con memes, comentarios y mensajes de apoyo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AlpineF1Team/status/1974775318826320260&partner=&hide_thread=false

Colapinto, que continúa consolidándose en el mundo de la Fórmula 1, suele mostrarse relajado y espontáneo fuera de las pistas, algo que sus fans agradecen. En esta ocasión, su inesperada playlist reveló un costado más romántico y nostálgico, muy distinto al de la velocidad y la competencia.

Franco Colapinto, excelente largada y carrera de aguante con una estrategia que no funcionó

Franco Colapinto hizo una gran carrera en Singapur con lo que poco que tenía, volvió a terminar todas las que largó y finalizó 16° penando con una estrategia errónea, que le hizo aguantar con gomas medias durante casi 50 vueltas. Gran largada y final adelante de Pierre Gasly. Ganó George Russell.

Por supuesto, el argentino no se fue nada conforme. No le hace ninguna gracia que no pueda pelear mejor y que al final sean varios los que lo superen sin oponer resistencia. Es más, dijo que la carrera fue "un desastre" para ambos Alpine.

También señaló que la carrera fue muy larga. De hecho, sin incidentes y con un tremendo calor y humedad, Russell la terminó en más de una hora y 40 minutos. No es un dato menor, con 10 minutos menos hubiera terminado delante de Sainz, por ejemplo. Cuando el español lo superó fue en la vuelta 54 de 62 y Colapinto estaba 12°.

Noticias relacionadas
Franco Colapinto tragó saliva. Se sintió frustrado en Singapur pese a que fue mucho mejor que Pierre Gasly.

Franco Colapinto humilló a Pierre Gasly todo el fin de semana pero no se conforma y quiere más

Largada en Singapur, con Russell manteniendo cómo la posición. Franco Colapinto ganó tres lugares.

Franco Colapinto, excelente largada y carrera de aguante con una estrategia que no funcionó

Franco Colapinto disputará el GP de Singapur, uno de los más exigentes de la Fórmula 1.

Fórmula 1: a qué hora corre Franco Colapinto el exigente GP de Singapur

El momento de la discordia. El Alpine de Pierre Gasly, compañero de Franco Colapinto, queda en un lugar peligroso en la Q1 de Singapur. LA FIA no sancionó.

Por qué la FIA debió sancionar a tres pilotos y permitir que Franco Colapinto pase a la Q2 en Singapur

Ver comentarios

Las más leídas

Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Lo último

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Luna llena del cazador: cuándo verla y de qué se trata

Juan José Campanella produce un documental sobre la masacre de Flores

Juan José Campanella produce un documental sobre la masacre de Flores

Refuerzan el entramado institucional de Granadero Baigorria con reuniones de formación

Refuerzan el entramado institucional de Granadero Baigorria con reuniones de formación

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

A menos de un mes de las elecciones legislativas, el análisis del Colegio de Corredores inmobiliarios sobre el mercado de inmuebles y la inestabilidad cambiaria

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Por Florencia O’Keeffe

Salud

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes
Información General

Nobel de Medicina para tres investigadores del campo de enfermedades autoinmunes

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Proyectan DM11, una torre en Alvear que está inspirada en Ángel Di María

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Crisis en Newells: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Crisis en Newell's: la decisión que tomaría la dirigencia con Fabbiani y algunos jugadores del plantel

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Central encendió la ilusión, en un partido de 6 puntos, con un triunfazo de 10 y un Fideo de 11

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newells pese al golpazo ante Boca

Cristian Fabbiani sigue siendo el técnico de Newell's pese al golpazo ante Boca

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Central le ganó un partido clave a River y es el puntero de la tabla general

Ovación
Gallardo: Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado
Ovación

Gallardo: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado"

Gallardo: Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado

Gallardo: "Hay que adaptarse, callarse, porque el que habla también es sancionado"

Señales para 2026: Franco Colapinto, lo único positivo de Alpine en Singapur

Señales para 2026: Franco Colapinto, "lo único positivo" de Alpine en Singapur

Malcorra vuela en Central: Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño

Malcorra vuela en Central: "Es la primera vez que me ovacionan, agradezco el cariño"

Policiales
La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste
Policiales

La cocaína de Tony Montana: detuvieron a siete personas con droga en zona noroeste

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Altas condenas para miembros de la banda del Peruano por un crimen ordenado por videollamada

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Cuchillazos y palazos en el club Mitre: dos hombres resultaron heridos y uno fue derivado al Heca

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

Condenan a la ex Miss Bolivia detenida en el Delta del Paraná: llevaba 300 kilos de cocaína en una avioneta

La Ciudad
El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?
La Ciudad

El dólar genera incertidumbre en Rosario: ¿cómo afecta las ventas de casas y departamentos?

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Día de la Parálisis Cerebral: Wenceslao Moreno, el médico rosarino que desafió su condición

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Transporte público: los cambios de recorrido figurarán en Google Maps

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

Encontraron en el vóley un medio de inclusión social para que nadie quede afuera

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos
La Ciudad

La EPE detectó otras 7 mil conexiones irregulares: ya se recuperaron casi tres mil millones de pesos

Milei tras la salida de Espert: El cambio es más importante que cualquiera de nosotros
Política

Milei tras la salida de Espert: "El cambio es más importante que cualquiera de nosotros"

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

Por Nicolás Maggi

La Ciudad

Llegan al Concejo las modificaciones en la protección de patrimonio histórico

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos
LA CIUDAD

De los peloteros al vals: Rosario amplía la noche y los salones infantiles suman nuevos festejos

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe
Politica

Fiscales y defensores juraron la nueva Constitución y se abre una nueva etapa en Santa Fe

Qué es el efecto lápiz labial: los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis
Información General

Qué es el "efecto lápiz labial": los jóvenes gastan en pequeños lujos para sobrellevar la crisis

El gobierno de Milei sigue en déficit

Por Carlos Fara / Especial para La Capital
Opinión

El gobierno de Milei sigue en déficit

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura
La Ciudad

Rosario sigue bajo alerta: viento sur, ráfagas fuertes y descenso de temperatura

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste
La Ciudad

Una nena de 3 años fue atropellada por un tren en la zona noroeste

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento
La Ciudad

Llega una nueva travesía de stand up paddle desde el puente Rosario-Victoria hasta el Monumento

Clara García: Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro

Por Javier Felcaro
Política

Clara García: "Provincias Unidas es un espacio que nos llena de futuro"

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario
La Ciudad

Al calor del orgullo: una marcha multicolor se hizo sentir en Rosario

Mariano Grassi: La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva

Por Patricia Martino

Economía

Mariano Grassi: "La adhesión a nuestra propuesta por Vicentin es masiva"

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita
La Ciudad

La provincia de Santa Fe se coronó bicampeona en los Juegos Eviita

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos
Policiales

Múltiples allanamientos por narcomenudeo: se entregó el sobrino de un sicario de Los Monos

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde
La Ciudad

Calor, tormenta y viento: doble alerta del Servicio Meteorológico este finde

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña
Policiales

Cinco detenidos por el asesinato de un adolescente en barrio Ludueña

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta
Policiales

Asesinaron de un tiro en el abdomen a un hombre en barrio República de la Sexta

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Rosario Central vs River: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura

Boca vs Newells: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura
Ovación

Boca vs Newell's: hora, canal y posibles formaciones por el Torneo Clausura