Parte de las cenizas de Miguel Ángel Russo descansarán en el Gigante de Arroyito

Gonzalo Belloso confirmó que es la intención de la familia de Miguel Ángel Russo. Sería en el próximo partido de local, ante Platense

9 de octubre 2025 · 16:50hs
Sebastián Suárez Meccia

Desde La Bombonera, donde se realiza el velatorio de Miguel Ángel Russo, el presidente de Rosario Central, Gonzalo Belloso, confirmó que el club rendirá un homenaje muy especial al entrenador que marcó una huella profunda en la historia canalla: “En el próximo partido de Central, ante Platense, la familia de Miguel arrojará parte de sus cenizas en el Gigante de Arroyito”.

El gesto fue acordado con los familiares de Russo y se transformará en uno de los tributos más sentidos que el club le ofrecerá a su exentrenador y campeón. “Abriremos la casa de par en par para que vuelva Miguel y para que lo podamos despedir como se merece y como está pasando ahora en la Bombonera”, expresó Belloso en diálogo Cadena 3 Rosario.

La intención de la familia es dispersar los restos del técnico en las diferentes instituciones que lo marcaron y donde fue feliz.

>> Leer más: Newell's le ofreció a Tigre postergar el partido, pero dijo que no: el hijo de Russo jugará este viernes en Rosario

La noticia de que parte de las cenizas de Russo reposarán en el Gigante de Arroyito fue recibida con profunda emoción por los hinchas canallas, que ya preparan su propio homenaje para el encuentro frente a Platense. Se prevé que haya un minuto de silencio, un aplauso sostenido y distintas acciones en su memoria antes del inicio del partido.

Los últimos momentos de Miguel Ángel Russo

El dirigente, en contacto con la prensa, también compartió un relato conmovedor sobre los últimos momentos de Russo, a quien acompañó junto a su esposa Carolina durante sus horas finales: “Nosotros sabíamos que estaba mal y con Carolina vinimos a su casa, nos metimos en un hotel para estar a disposición de su señora, de sus hijos. En el momento final, la mujer necesitaba un padre (religioso) porque ya estaba medio en desenlace ayer. Llamamos a la AFA y a la hora teníamos un cura ahí, que le dio una bendición. Ese fue el momento final, todos rodeándolo, rodeando la bendición. El cura dijo unas palabras muy lindas de cómo es el paso al cielo. Y de la mano de su señora. Y cuando se terminó de rezar el Padre Nuestro, falleció Miguel”.

Conmovido, Belloso resumió la despedida como un instante de enorme serenidad y amor: “Una cosa única, increíble, privada, pero bueno, ya lo saben porque su hija estaba completamente emocionada y lo contó en varios lugares. Entiendo que se fue en paz. Rodeado. Un tipo sumamente respetado y querido, y supongo que la gente de bien espera irse así de esta vida”.

Murió Miguel Ángel Russo

El fútbol argentino está de luto ante el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, quien hasta el último de sus días dejó su sello de pasión y compromiso en las canchas de todo el país. Consagrado en Central, campeón de la Copa de la Liga 2023, y querido por varios clubes, toda la Argentina lo despide como la gloria que fue.

A sus 69 años, el laureado DT se fue este miércoles tras una extensa batalla con una cruel enfermedad que deterioró progresivamente su salud, pero no pudieron alejarlo de su más grande pasión: el fútbol.

Tras más de una semana sin poder formar parte de los entrenamientos por los problemas de salud, el entrenador de Boca falleció este miércoles, unos días después de la histórica goleada por 5-0 de su equipo frente a Newell's.

Miles de hinchas canallas lamentan su partida y homenajean a uno de los grandes ídolos del club, quien dejó Arroyito hace poco más de un año. A pesar de sus esfuerzos por mantenerse en actividad, su salud empeoró en las últimas semanas, incluso dejándolo al margen del último partido del Xeneize.

Su partida dejará un vacío importante en el fútbol nacional, pero su legado continuará vigente por años tanto en Central como en Boca, Estudiantes, Lanús y Vélez, donde también fue muy querido por los hinchas gracias a distintos títulos obtenidos a lo largo de su carrera.

La extensa trayectoria de Miguel Ángel Russo

Russo debutó como futbolista profesional con la camiseta de Estudiantes de La Plata en 1975. Disputó 14 temporadas consecutivas con el Pincha, único club a lo largo de su carrera, hasta su retiro en 1989. En total, disputó 420 partidos y anotó 11 goles, cosechando dos títulos: el campeonato Metropolitano 1982 y el Nacional 1983.

>>Leer más: El Gigante de Arroyito, rendido a los pies de Miguel Ángel Russo

En sus primeros pasos como entrenador, logró importantes ascensos con Lanús y Estudiantes, pero encontró una conexión particular con Central, al cual llegó en 1997 para tener la primera de sus 5 etapas en total con el Canalla.

Pasó por otros clubes como Salamanca (España), Colón, Los Andes, Morelia (México), Racing, Millonarios (Colombia), Alianza Lima (Perú), Cerro Porteño (Paraguay) y Al-Nassr (Arabia Saudita), pero también tuvo más de un paso por Central, Boca, Vélez, Lanús, Estudiantes y San Lorenzo.

