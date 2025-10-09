La Capital | Ovación | Miguel Russo

Hinchas de Central y Boca, unidos cantando por Miguel Ángel Russo

Fanáticos de ambos clubes se hermanaron en las adyacencias de la Bombonera para entonar el clásico "Y ya lo ve, es el equipo de Miguel"

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

9 de octubre 2025 · 17:11hs
Hinchas de Boca y Central

Celina Mutti Lovera / La Capital

Hinchas de Boca y Central, afuera de la Bombonera, en el velorio de Miguel Ángel Russo. 
Hinchas de Central pertenecientes a la filial canalla de Buenos Aires llegaron hasta la Bombonera.

Celina Mutti Lovera / La Capital

Hinchas de Central pertenecientes a la filial canalla de Buenos Aires llegaron hasta la Bombonera.

Sin distinción de camisetas, hinchas de Central y Boca cantaron juntos por Miguel Ángel Russo afuera de la Bombonera, para rendirle homenaje al entrenador, que fue velado este jueves en el estadio xeneize. Tan particular situación solamente se explica por el afecto que dejó Russo en ambas hinchadas.

El tránsito de los hinchas en los alrededores de la Bombonera fue por lo general en silencio. Hasta que un grupo de fanáticos canallas comenzaron a aplaudir y a cantar. "Vení vení, cantá conmigo, que un amigo vas a encontrar, que de la mano de Miguel Russo, todos la vuelta vamos a dar"

De inmediato los hinchas de Boca se sumaron al cantico y el grito fue uno solo. Minutos después, el tema cambió y se escuchó el conocido "Y ya lo ve, y ya lo ve, es el equipo de Miguel".

Efusivos, hinchas de Central y Boca

Fue uno de los pocos momentos donde se vivió un auténtico clima de cancha, por la efusividad, con ambas hinchadas, de Central y Boca, compartiendo el canto.

image - 2025-10-09T165635.273
Hinchas de Central pertenecientes a la filial canalla de Buenos Aires llegaron hasta la Bombonera.

Hinchas de Central pertenecientes a la filial canalla de Buenos Aires llegaron hasta la Bombonera.

En determinado instante, los hinchas xeneizes entonaron su propio canto: "Muchas gracias Miguelo, vos no diste la copa, vos no diste alegría, lo que hiciste por Boca, no se olvida en la vida".

Simplemente, Miguel Ángel Russo. 

Miguel Ángel Russo: siempre un guerrero, desde el principio hasta el final

Miguel Angel Russo dejó un legado de sabiduría para el fútbol argentino.

No fue exposición cruel, fue un gesto de humanidad: Russo palpitó fútbol hasta el último suspiro

Miguel Ángel Russo, eterno en el corazón de los canallas y los fanátícos del fútbol 

Miguel Ángel Russo, eterno: las postales de una vida entre el fútbol y la gloria

Miguel Russo fue entrevistado por La Capital en exclusivo tras ser campeón con Rosario Central

Clubes que dirigió Russo con un sentir al unísono: "¡Fuerza Miguel!"

