Franco Colapinto en la TV española: anécdotas, divertidos cruces y un error con sus pantalones

Uno de los momentos que más llamó la atención y despertó las risas de miles de usuarios en redes sociales fue al hablar sobre su futuro en F1 en 2025. “No tengo equipo. Pasa que Carlos -Sainz- me va a sacar la butaca. Tu compatriota. Rajalo a Carlitos, que vaya a otro equipo. Que no joda” , apuntó Franco entre risas, bromeando con la incertidumbre de su continuidad en la categoría.

Los divertidos cruces de Colapinto en TV española

Atrevido como en la exigente maniobra de la largada en el Gran Premio de Singapur, el piloto argentino interactuó con gran humor en una entrevista distendida con múltiples ejes. Ante la consulta de Motos sobre sus duchas con el traje puesto, reaccionó entre risas: “Quién fue el hijo de p… que te lo dijo. Esta información la tiene poca gente”.

>> Leer más: El receso en la Fórmula 1 no hizo pausa en el ritmo frenético de Franco Colapinto

“Es complicado lavar un mono (traje) porque lo tenés que hacer delicado. Yo no sabía bien y un día rompí uno en la lavadora. A veces lo dejaba en el hotel, pero tardan cinco días, hay que hacer algo más dinámico. Mi fórmula fue ducha y un poco de shampoo, cuando baja…”, detalló Franco y aclaró: “Después me lo sacaba al mono y me bañaba yo también. Ya no lo hago más, fue en otra época. Sé que suena raro, pero no es tan ilógico”.

En otro momento, Colapinto se percató de una pequeña distracción en su pantalón. “¡No! ¡Tengo el ‘coso’ todavía puesto!”, expresó al notar que todavía llevaba la alarma de seguridad tras comprar la prenda. El divertido despiste provocó bromas con el conductor, a lo que el piloto contó: “Me lo chorié ja. No me lo robé, fui a comprar unas cosas a la tienda para ponerme lindo y cuando salí hizo mucho pi pi pi. Yo no entendía nada, me dijeron : ‘Andá, andá’. No me di cuenta que era esto”.

Embed La técnica de @FranColapinto para limpiar el mono y ducharse a la vez #ColapintoEH pic.twitter.com/fOIiJg0itE — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 7, 2024

>> Leer más: El sabor amargo del auto de la Fórmula Uno creado por una heladería

Su relación con Bizarrap

Con respecto a su relación de amistad con el famoso productor musical, Bizarrap, el joven pilarense detalló: “Es un crack, una persona increíble. Como artista es una leyenda argentina ahora, lo está haciendo muy bien. Siento que es el número uno en lo que hace, yo quería llegar a ser el uno en lo que hago yo. Cuando lo conocí como persona me impresionó un montón”.

“Es un pibe con los pies en la tierra, super humilde y amable. Casi sin conocerme, vino y me dijo: ‘Decime qué es lo que necesitás, yo te doy una mano. Tranquilo que vas a llegar’. A mí me impresionó porque es una persona muy famosa en Argentina y a ciegas me dio una mano enorme para llegar a donde estoy hoy”, reveló Colapinto sobre el productor, quien fue un factor clave con su sponsoreo para que llegue a las principales categorías.