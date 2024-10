Venganza latina: por qué Franco Colapinto ignoró a un ex piloto y periodista inglés de Fórmula 1

El argentino protagonizó una particular escena al esquivar a Martin Brundle y el video se volvió viral. La historia detrás del desencuentro

Franco Colapinto es noticia nuevamente tras su actuación en el Gran Premio de Estados Unidos de la Fórmula 1 que se disputó en Austin, Texas, el pasado domingo, donde se quedó con el 10º puesto . El joven argentino realizó una especie de “venganza” al ignorar por completo a un ex piloto que trabaja como periodista para un medio inglés . El video se volvió viral y muchos no conocen la historia detrás.

En la previa a la carrera principal, el piloto argentino volvió a mostrar detalles de su personalidad, que no le teme a las presiones de estar en el foco de una de las competencias más vistas del planeta. A pesar de que se mostró amable y cercano con los medios de distintas parte del mundo, sorprendió a todos cuando ignoró completamente a Martin Brundle, ex piloto inglés de las épocas de Ayrton Senna y comentarista de la cadena Sky Sports .

Brundle se acercó a Colapinto antes del comienzo y le dijo: “Hola, me llamo Martin, de Sky. No nos conocemos. ¿Podemos charlar?”. Sin hacer caso, el novato de Williams ignoró por completo al periodista , hizo una mueca y continuó su recorrido sin detenerse . “Bueno, creo que esa es la respuesta a eso”, concluyó el inglés.

Que hay detrás de la “venganza” de Colapinto

Según indicaron los medios británicos, la actitud de Colapinto no fue casual. Brundle había sido severo con él en su llegada a la Fórmula 1. “La Fórmula 1 no es una escuela de perfeccionamiento. Nada en la carrera de Colapinto hasta la fecha me hace pensar: ‘Wow, cuidado, va a ser algo especial’”, planteó el inglés en la previa al Gran Premio de Monza en la que el argentino hizo su debut como piloto principal de Williams.

Aquel fin de semana, Franco largó en el 18º puesto de la parrilla y tuvo una destacada actuación que lo hizo escalar varios lugares hasta cruzar la meta en el 12º puesto, ganando la posición por encima de seis rivales. Además de denominar su rendimiento en F2 como “intrascendente”, Brundle tuvo fuertes cuestionamientos con otros pilotos, como el caso del mexicano Sergio “Checo” Pérez de Red Bull, quien tiene una relación cercana con Colapinto.

“Con el patrocinio, la comercialidad de Red Bull en América del Norte y del Sur, y con el Gran Premio de México por venir, ¿realmente no quieres a Sergio Pérez en la parrilla? Así que ese es el punto de equilibrio. Si fuera el ‘piloto B’, y nada de esa comercialidad o nacionalidad o lo que sea importara, lo habrían sustituido, ¿no? Seamos sinceros”, apuntó el ex piloto sobre Checo en el podcast de Sky Sports F1.

Colapinto Checo Perez Formula 1.jpg El mexicano Sergio "Checo" Pérez es uno de los pilotos cercanos a Colapinto.

El paso de Brundle por la Fórmula 1

El ahora comentarista inglés tiene su historia en la máxima categoría, cuando a finales de los 80 y hasta mitad de los 90 fue parte de la Fórmula 1. Durante aquel período, se enfrentó al brasileño Ayrton Senna, quien era la figura y además le había ganado el título de F3 Británica en 1983.

Brundle participó en un total de 158 Grandes Premios de la F1, entre los que se subió al podio en nueve ocasiones pero nunca pudo consagrarse como el ganador. Finalmente, se retiró en 1996 y desde hace algunos años que cumple el rol de comentarista y cronista para el medio inglés.