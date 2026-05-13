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Trágico choque en zona sur: los daños que sufrieron las casas por el golpe del auto

El coche afectó seriamente el ingreso de un pasillo, donde viven tres familias, y de una casa lindera, habitada por adultos mayores

13 de mayo 2026 · 10:41hs
Una cuadrilla de Litoral Gas trabaja en el lugar donde un auto chocó contra una pared

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Una cuadrilla de Litoral Gas trabaja en el lugar donde un auto chocó contra una pared, en San Martín al 2900. El conductor falleció
Los vecinos de las viviendas afectadas por el choque se quedaron sin gas y energía eléctrica

Foto: La Capital / Sebastián Suárez Meccia.

Los vecinos de las viviendas afectadas por el choque se quedaron sin gas y energía eléctrica

Uno de los vecinos del pasillo de avenida San Martín 2900, en zona sur donde esta mañana terminó estrellándose un automóvil, cuyo conductor falleció, enumeró los problemas que causó el tremendo impacto del vehículo, el más preocupante: la rotura del medidor de gas que derivó en el corte del suministro para cuatro familias.

“Escuchamos el ruido del golpe. Creíamos que había pasado algo adentro de la casa. En eso empezamos a escuchar a los vecinos de al lado que no podían salir porque el auto se estrelló contra la puerta. Nosotros tampoco podíamos salir”, contó a LT8 uno de los vecinos del pasillo.

En ese corredor quedaron afectadas tres familias, y otra más que cuya vivienda está al lado del pasillo. Una puerta quedó averiada y debe ser cambiada y la otra directamente no se podía abrir.

Qué pasó tras el choque del auto

El testigo dijo que tuvieron que esperar que personal Litoral Gas cortara el suministro para que los Bomberos pudieran abrir la puerta del pasillo, que había quedado trabada por el golpe del auto. “Los bomberos rompieron un poco la cerradura para poder salir y cuando lo hicimos vimos el desastre que había ocurrido”, agregó.

>> Leer más: Choque estremecedor y vecinos atrapados: un automovilista murió tras la colisión

Por el impacto del auto quedó muy dañado la caseta del gas y hubo también preocupación por los medidores de la Empresa Provincial de la Energía (EPE). “Tenemos miedo por el gas y la luz que es lo más peligroso. Los Bomberos trabajaron un rato largo para sacar al conductor. Ahora tenemos que pedir la rehabilitación del servicio de manera particular y ver quién se hace cargo de todos estos daño”, añadió.

roturas choque
Los vecinos de las viviendas afectadas por el choque se quedaron sin gas y energía eléctrica

Los vecinos de las viviendas afectadas por el choque se quedaron sin gas y energía eléctrica

El muchacho explicó que lo primero será colocar una puerta nueva, solucionar el tema del gas y la luz “y ver cómo sigue todo. Los tres propietarios del pasillo tendremos que ponernos de acuerdo y activar juntos los trámites para ir recuperando algo”.

Qué daños estableció Litoral Gas

Una vez que los operarios de la EPE cortaron el servicio de energía, una cuadrilla de Litoral comenzó a trabajar de lleno en el lugar. El responsable del equipo confirmó que los dos gabinetes de gas quedaron "desintegrados" por impacto.

Choque San Martín 2900 3
Un automovilista de 36 años falleció el miércoles 13 de mayo de 2026 tras un choque en San Martín entre Rueda y Amenábar.

Un automovilista de 36 años falleció el miércoles 13 de mayo de 2026 tras un choque en San Martín entre Rueda y Amenábar.

En declaraciones a Telefé Rosario, el jefe de la cuadrilla remarcó: "La única forma de asegurarnos de que no hayan fugas es anular la conexión en la vereda porque los medidores quedaron totalmente expuestos a cualquier golpe o rotura".

El funcionario añadió que "los vecinos están sin gas desde el momento del choque y deberán dar intervención a un gasista matriculado para que chequee todo lo que se rompió con el golpe. Una vez que el inconveniente esté reparado, se presentarán en la empresa para solicitar la reconexión".

Cómo fue el choque

El siniestro vial se produjo pasadas las 5 de la mañana, cuando el conductor de un Fiat Palio, identificado como Gastón Maximiliano Antonio Núñez, se despistó en San Martín al 2900.

El coche, que se desplazaba al alta velocidad, iba de sur a norte. Al llegar a ese lugar, por causas que no se pudieron establecer, se cruzó de carril, subió a la vereda y se estrelló contra dos viviendas.

Después del impacto contra las casas, los bomberos y los médicos fueron a auxiliar a la víctima en la vereda. Núñez fue rescatado aún con vida y trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez, donde falleció casi tres horas después.

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